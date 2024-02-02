پرتاب ماهوراه ثریا به فضا باعث حیرت و ناراحتی دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با اشاره به پرتاب ماهواره ثریا به فضا، گفت: پرتاب این ماهواره باعث حیرت تمام کشورها به خصوص آمریکا و انگلیس شده است.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت باعث ناراحتی و دل نگرانی دشمنان ایران شده است، افزود: آنها معتقدند که ایران به جایی اینکه به دنبال علم و دانش باشد باید به دنبال رفع مشکلات معیشت مردم باشد.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه در طول ۴۵ سال انقلاب اسلامی دشمن در حال توطئه علیه ایران بود و امروز با موفقیتی که در زمینه پرتاب ماهواره به دست آورده است ساکت نمی‌نشیند، گفت: امروز باید به همه بدخواهان ایران اعلام کنیم کشوری که می‌تواند این کار را انجام دهد قطعاً در آینده نزدیک هم می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند.

نورمفیدی با اشاره به نمایشگاهی که در حسینیه حضرت امام برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این چنین نمایشگاه‌های نشان از پیشرفت ایران در زمینه علمی دارد که واقعاً تحسین بر انگیز است.

وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در دیداری که با فعالان اقتصادی داشتند شاهد دستاوردهای بزرگی بودیم که همه اینها برای آینده امیدوار کننده است.

امام جمعه گرگان در ادامه با اشاره به اینکه اسرائیل درحال استفاده از بمب‌های فسفری سفید است، افزود: اگر چه اسرائیل منکر شد اما محققان اعلام کردند این موضوع صحت دارد و در حال استفاده از این بمب است.