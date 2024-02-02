خود کفایی و استقلال ماحصل انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک ایام دهه فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی بزرگترین نعمت معنوی ایران اسلامی بوده که با ایمان قلبی و استعانت از خداوند به پیروزی رسید.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در پیروزی خود شاهد رشادت‌ها و از خود گذشتگی نیروهای مخلص خود بود، افزود: این انقلاب با به میدان آمدن افراد انقلابی تاکنون پس از ۴۵ سال از عمر خود برکات فراوانی حوزه و عرصه‌های مختلف نظاره‌گر بوده است.

امام جمعه کرمانشاه همچنین به خودکفایی و خود اتکایی حاصل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین برکات این انقلاب استقلال نظام و کشور اسلامی ایران است که هرچند در دوران پهلوی متحمل ظلم‌های فراوانی بود و در رفع امورات کشور به کشورهای بیگانه وابسته بوده امروز اما شاهد شکوفایی و توسعه چشمگیری است.

حجت الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: در دوران تاریک پهلوی ایران به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… موقعیت خوبی نداشته و با وابستگی به کشورهای به لحاظ امنیت و دفاع از اراضی خود ناتوان بوده است.

وی با اشاره به برکات انقلاب و دستیابی به استقلال همه جانبه در روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: امروز با همان خود اتکایی و استقلال به جایگاهی رسیده‌ایم که علاوه بر رفع نیازهای درونی بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای خود به ویژه در زمینه موشکی و پهپادی به ایران روی می‌آورند.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: جایگاه ایران در منطقه و دنیای امروز به حدی است که هیچ کشور مدعی قدرت جرأت تعرض به این خاک را نداشته و به عنوان یک قدرت تعیین کننده در منطقه مورد احترام محورهای مقاومت است.

حجت الاسلام غفوری به دستاوردهای نظیر کشور ایران در تمام حوزه‌ها، بیان کرد: امروز ایران علاوه بر اینکه در تأمین نیازهای خود از کشورهای بیگانه بی نیاز شده بلکه در حوزه فناوری فضایی و تسهیلات هوایی در مقابل توطئه‌های دشمن حرف برای گفتن دارد و با پرتاپ‌های ماهواره‌ای پیشرفته تسلط خود را بر فراز آسمان‌ها به نمایش می‌گذارد.

وی در پایان به پیشرفت‌های استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: این خودکفایی و توسعه نه تنها در سطح کشور بلکه در انحصار استان‌ها قرار گرفته و اکنون شاهد تولید ۲۰ محصول انحصاری در شرکت‌های دانش بنیان هستیم.