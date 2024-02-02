انتخابات نشان دهنده جمهوریت نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبه اول نماز جمعه، ضمن توصیه همه به تقوا، ضمن انتقاد نسبت به مواردی که افراد و طوایف اهل گذشت نبوده و اختلافات به درگیری می‌انجامد، افزود: اگر جامعه ما به این مفاهیم ملتزم باشد، هیچ‌گاه زمینه درگیری ایجاد نمی‌شود و اگر هم اختلافی رخ داد، از سوی خود افراد حل و فصل می‌شود.

وی ادامه داد: البته رعایت اخلاق درباره کسی که قدردان نیست و سو استفاده می‌کند یا تواضع در برابر فرد متکبر خوب نیست.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه ضمن تبریک اعیاد گذشته و عید مبعث رسول خدا، تصریح‌کرد: مبعث پیامبر اکرم (ص) بزرگترین واقعه تاریخ در مسیر هدایت جامعه بشری و بزرگ‌ترین تجلی خداوند برای بزرگ‌ترین و برترین و شریف‌ترین مخلوقش یعنی پیامبر اکرم (ص) است.

محامی افزود: پیامبر اکرم (ص)، به فرموده خودش، اگر چه آخرین پیامبر از حیث زمان مبعوث شدن هست، اما اولین پیامبر از برای رتبه و بالاترین و برترین پیامبران و خاتم المرسلین است و خداوند بالاترین مفاهیم اعتقادی، اخلاقی و فقهی را به دست ایشان برای جامعه بشریت فرستاد.

امام جمعه زاهدان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف در سطح کشور و استان که حتی نسبت به سال‌های قبل پرشورتر اجرا شد و تقدیر از همه دست اندرکاران و تلاش‌گران برگزاری این برنامه در کشور و خصوصاً استان از جمله سازمان‌های متولی، مساجد و دست اندرکاران مساجد و خصوصاً معتکفین، بیان کرد: در مدت برگزاری این مراسم معنوی که توفیق داشتم در جمع‌های مختلف در مساجد و مراکز حضوری داشته باشم، نکته مهم، حضور جوانان، نوجوان‌ها و دانش‌آموزان بود که امیدبخش و نویدبخش یک نسل متدین و متعهد برای آینده انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) و رحلت جناب ابوطالب (ع) پدر بزرگوار حضرت امیرالمؤمنین (ع)، گفت: جناب ابوطالب (ع) هم قبل از بعثت کفالت پیامبر اکرم (ص) را بر عهده داشت و بعد از بعثت و هجرت ایشان به مدینه هم در مکه ماند، ایمانش را مخفی کرد تا کارهای پیامبر را انجام دهد و اخبار مکه را به ایشان برساند و به همین جهت، مایه بی‌توجهی برخی قرار گرفته و عده‌ای شاید برای این که در شخصیت امام علی (ع) نقصی مطرح کنند، در ایمان پدر بزرگوارشان شبهه می‌کنند، در حالی که بر حسب روایات، میزان ایمان جناب ابوطالب (ع) از بسیاری از مردم بالاتر، برتر و بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تبریک دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و نام شهدا و امام خمینی (ره) و همه کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری و سرافرازی آن تا امروز تلاش کردند، مباحث خود را در سه محور مردم، امید و انتخابات ادامه داد و بیان کرد: امامین انقلاب همواره بر جایگاه مهم و نقش کلیدی مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی در انقلاب اسلامی تاکید داشتند و همواره ضرورت حضور مردم، اعتماد و خدمت به آنها را خاطر نشان می‌فرمودند.

محامی با اشاره به دیدار اخیر نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه با رهبری معظم انقلاب اسلامی و هم‌چنین دیدار مردم استان سیستان و بلوچستان با ایشان و اذعان معظم له به بصیرت، صفا، محبت و همدلی، وفاداری، گفت: رهبری، بارها فرموده‌اند مردم ما مردم خوبی هستند و ما به آنها امیدواریم.

امام جمعه زاهدان با اشاره به تأکیدات همیشگی امامین انقلاب اسلامی بر شعار ما می‌توانیم و امید به آینده و این که ما توانایی داریم مسیر پرفراز و نشیب پیش رو را با سرافرازی طی کنیم، اظهار کرد: افق انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت روشن است و مقام معظم رهبری مظهر امید دادن به مردم هستند البته امیدی که واهی نبوده و مستند به داده‌های واقعی و تجربه قطعی هست.

وی با تاکید بر نتیجه قطعی امیدواری و اعتماد به مردم خصوصاً جوانان در ادوار مختلف انقلاب اسلامی، نمایشگاهی که اخیراً معظم له از آن بازدید کردند و پیشرفت‌های مختلف در این زمینه را به عنوان شاهد مثال قید کرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به تأکیدات امامین انقلاب اسلامی بر نقش مهم انتخابات به عنوان یک نقطه عطف در مسیر انقلاب، ادامه داد: انتخابات نشان دهنده جمهوریت نظام بوده و ملت ما با تعهد و ایمان به نظام و با نیت انجام وظیفه پای کار می‌آیند و در انتخابات شرکت می‌کنند.

محامی با بیان این که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر لزوم مشارکت حداکثری و برگزاری پرشور انتخابات تاکید داشتند، بیان کرد: همه ما باید برای تحقق رهنمودهای امامین انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی و اقدام درستی داشته باشیم و عوامل تأثیرگذار در این عرصه، مسؤولان کشور، مسؤولان انتخابات و مردم هستند.

وی با تاکید بر لزوم امید آفرینی مسئولان، ادامه داد: امید آفرینی با عمل و ارائه گزارش صادقانه به مردم صورت می‌گیرد نه با حرف و آمارهایی که مردم نتایج آن را در زندگی‌شان نبینند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به این که مقام معظم رهبری نسبت به عدم اطلاع رسانی پیشرفت‌ها برای مردم، اظهار تأسف کردند، گفت: امید آفرینی باید در طول سال انجام بگیرد و منحصر به فصل انتخابات نیست و اعتماد به مردم و زمینه‌سازی برای نقش آفرینی مردم باید در طول سال انجام بپذیرد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: خدماتی که صورت گرفته جای تشکر دارد و نتیجه برخی از خدمات شبانه‌روزی را می‌بینیم اما نکته اینجاست وقتی ما توان داریم که موشک بسازیم و ماهواره به فضا بفرستیم چرا این استعداد در عرصه اقتصاد دیده نمی‌شود یا تولید خودرو به کار گرفته نمی‌شود؟، چرا آن فکر و استعداد نمی‌تواند در اقتصاد به کار گرفته شود تا مشکل معیشتی مردم حل شود؟.

محامی با اشاره به مشکلات مردم در زمینه حمل و نقل، سوخت و آذوقه و این که امیدوار کردن مردم با حل مشکلات آنها محقق می‌شود نه با کتمان مشکلات، بیان کرد: فرضا اگر صداو سیما مشکلات مردم را گزارش ندهد، آیا مردم نمی‌فهمند؟، در گذشته صدا و سیما در نقاط مختلف در پی پوشش گرانی‌ها یا بالا رفتن قیمت ارز بود اما الان خبری نیست یعنی قیمت‌ها بالا نرفته است؟ آیا با کتمان موارد، امید ایجاد می‌شود؟!، قطعاً خیر و اعتماد مردم نسبت به صدا و سیما سلب می‌شود.

وی با بیان این که در دیدار رئیس سازمان صدا و سیما عنوان کردم یکجانبه گرایی و احیاناً ارائه گزارش‌های نادرست اعتماد مردم را نسبت به رسانه ملی سلب می‌کند، افزود: اتفاقاً در زمان‌هایی که گزارش مشکلات را مطرح کرده و پیگیری می‌کنند و خبر حل مشکل را به جامعه می‌دهند، امید مردم افزایش پیدا می‌کند.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: ما موافق با توزیع بسته‌های ارزاق و کارهای تبلیغاتی در ایام انتخابات نیستیم اما حداقل در موقع انتخابات کار مردم را سخت‌تر و مشکلات را بیشتر نکنند مثلاً کاهش سهمیه بنزین مردم استان به بهانه قاچاق که اخیراً صورت گرفته، در حالی که میزان قاچاق سوخت به مراتب بیشتر از سهمیه مردم استان است.

محامی خاطرنشان کرد: مسؤولان انتخابات اگر می‌خواهند مردم با امید و نشاط و پرشور در انتخابات شرکت کنند باید در کل کشور، نامزدها با فکرها و گرایشهای مختلف البته در داخل خانواده انقلاب را تأیید کنند تا مردم در میدان رقابت حضور یابند و طبق تشخیص شأن انتخاب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ما نشان داده‌اند که پای کار انقلاب اسلامی بوده اند و بین انقلاب و انقلابی نماها و مسوول‌نماها و نامسوولان فرق گذاشته و اشتباهات آنها را به پای انقلاب نگذاشته اند و با بصیرت شأن هر جا احساس نیاز بوده مثل راهپیمایی‌ها و انتخابات حضور داشته‌اند.