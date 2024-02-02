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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۰:۱۲

مدیرعامل هلال احمر لرستان:

بازگشایی آزاد راه خرم‌آباد- بروجرد/ ‏‬تردد به کندی در جریان است

بازگشایی آزاد راه خرم‌آباد- بروجرد/ ‏‬تردد به کندی در جریان است

خرم‌آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از بازگشایی آزاد راه خرم‌آباد- بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قدمی در سخنانی، اظهار داشت: مسیر آزاد راه خرم آباد- بروجرد با تلاش تیم‌های راهداری و هلال احمر باز است اما به علت برف و بوران تردد در آن به کندی صورت می‌گیرد.

وی افزود: مجموعه دستگاه‌های مرتبط با موضوع، اعم از مدیران راهداری، مدیرکل بحران، اورژانس با تیم‌های عملیاتی و به ریاست معاون عمرانی استاندار، لرستان هم اکنون در آزاد راه حضور دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با ابراز تأسف از عدم رعایت نکات ایمنی سفر در فصل سرد، ادامه داد: متأسفانه قریب به اتفاق خودروها فاقد زنجیر چرخ بوده و یکی از دلایل کندی حرکت در آزاد راه همین مسئله است.

بنا بر این گزارش، ۱۰ تیم از راهداری به علاوه ۱۰ تیم از هلال احمر به همراه پرسنل اورژانس و پلیس راه هم اکنون مشغول ارائه خدمات در این آزاد راه هستند.

کد مطلب 6012499

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