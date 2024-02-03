به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، قزاقستان در مجمع دیجیتالی آلماتی ۲۰۲۴ که امروز در آلما آتا افتتاح شد، پیشنهاد تشکیل یک مجموعه مشترک ماهوارهای را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ارائه داد.
بغداد موسین، وزیر دیجیتالیسازی، نوآوری و صنعت فضایی قزاقستان در این باره گفت: «سازمان همکاری شانگهای میتواند یک گروه مشترک از ماهوارههای سنجش از دور زمین را دارا باشد».
موسین گفت: «در سازمان همکاری شانگهای حداقل ۳ کشور برنامههای فضایی بی عیب و نقصی دارند و در عین حال ایران، قزاقستان، بلاروس و سایر کشورها توانایی پیوستن به این طرح را نیز دارا میباشند.
وی افزود: در دو سال آینده قزاقستان سه ماهواره برای سنجش از دور زمین خواهد داشت، اما این تعداد حتی برای قزاقستان کافی نیست و اگر گروه ماهوارهای شانگهای با ماهوارههای ملی ادغام شود، این امر به دو برابر شدن توانایی ما منجر میشود.
موسین همچنین پیشنهاد داد که از خاک قزاقستان برای این منظور را استفاده شود و با بیان اینکه در حال حاضر از خاک قزاقستان برای پرتاب مأموریتهای فضایی استفاده میشود، گفت: ما آمادگی داریم از امکانات خود برای اجرای برنامههای موشکی فضایی مشترک استفاده کنیم.
شایان ذکر است که مجمع دیجیتالی آلماتی از یکم تا سوم فوریه امسال در شهر آلما آتا برگزار میشود. در حاشیه این مجمع نیز نشست عمومی با حضور رؤسای دولتهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار میشود.
در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، عضویت رسمی ایران در این سازمان اعلام شد. در ابتدای این نشست، به صورت رسمی، عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای توسط رییس جمهور ازبکستان اعلام شد که با تشویق حاضران همراه گردید. رییسجمهور ایران نیز در جریان این سفر با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتوگو کرد.
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