به گزارش خبرگزاری مهر، سارا ساعدی، با اشاره به بینظمیهای قاعدگی به عنوان یک علامت هشدار سلامت باروری بانوان، گفت: منظور از قاعدگیهای نامنظم این است که یا طول سیکل قاعدگی کمتر از ۲۱ روز و بیشتر از ۳۵ روز است، یا فواصل قاعدگیها تغییر میکند و یا حجم خونریزی غیرعادی یا متغیر است. این بینظمیها ممکن است علل مختلفی داشته باشد.
وی درباره بینظمیهای قاعدگی در دختران نوجوان، توضیح داد: در دختران نوجوان که قاعدگیهایشان آغاز میشود، برخی بینظمیها مانند چند ماه پریود نشدن یا در یک ماه دو بار پریود شدن غیرطبیعی نیست. البته باید به عوامل زمینهای هم دقت شود. باید شرح حال دقیق گرفته شود و دختر خانم از نظر پیشینه خانوادگی، بیماریهای خونی، اختلالات تیروئیدی و وضعیت وزن بررسی شود.
این فلوشیپ ناباروری در خصوص قاعدگیهای نامنظم در زنان متأهل، گفت: اگر خانمی با شکایت بینظمی قاعدگی مراجعه کرد، نخستین گام انجام آزمایش بارداری است. یعنی ابتدا باید احتمال بارداری را بررسی کنیم و اگر منفی بود، به سراغ بررسیهای تشخیصی میرویم. شایعترین علت بینظمیهای قاعدگی در زنانی که در سنین باروری قرار دارند، سندرم تخمدان پلیکیستیک یا تنبلی تخمدان است که مهمترین علامت آن قاعدگی نامنظم است. اضافه وزن، رشد موهای زائد در صورت و سینه، ریزش مو با الگوی مردانه و آکنه از دیگر علائم این سندرم است.
وی درباره تشخیص و درمان سندرم تخمدان پلیکیستیک توضیح داد: بررسی علائم بالینی که به آنها اشاره شد، سونوگرافی برای بررسی وجود کیستهای ریز در تخمدان و آزمایشات هورمونی اقداماتی است که برای تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک انجام میدهیم. این سندرم درمانناپذیر است اما با تغییر سبک زندگی، کاهش وزن و برخی درمانهای دارویی میتوان آن را مدیریت کرد.
عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابنسینا، روشهای پیشگیری از بارداری را یکی دیگر از علل قاعدگیهای نامنظم دانست و گفت: خانمهایی که قرصهای ضد بارداری مصرف میکنند یا از آی یو دی برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنند، ممکن است در چند ماه نخست دچار بینظمی قاعدگی یا لکبینی بین سیکلهای قاعدگی شود.
وی با اشاره به بیماریها و ناهنجاریهای رحم بهعنوان یکی از علل بینظمی قاعدگی، بیان کرد: گاه مشکلات رحم باعث بروز پریودهای غیرعادی میشود. برای نمونه، فیبرومها و پولیپهای رحمی میتوانند باعث ایجاد قاعدگیهای نامنظم شوند که در این مورد بر اساس محل و اندازه فیبروم در خصوص مداخله جراحی یا دارویی تصمیمگیری میکنیم. همچنین، عفونتهای رحمی و آدنومیوز از دیگر بیماریهای رحمیاند که میتوانند باعث پریودهای غیرعادی شوند.
این متخصص زنان و زایمان، با اشاره به بینظمیهای قاعدگی در سنین نزدیک یائسگی، گفت: در خانمهای بالای چهل سال در صورت مراجعه با شکایت قاعدگیهای غیرطبیعی باید ابتدا آزمایشات هورمونی انجام شود و همچنین، برای غربالگری لازم است تست پاپاسمیر و سونوگرافی نیز درخواست شود.
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