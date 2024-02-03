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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۷

همزمان با سومین روز از دهه فجر؛

۵ طرح عمرانی و خدماتی در شفت به بهره برداری رسید

۵ طرح عمرانی و خدماتی در شفت به بهره برداری رسید

شفت- همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر ۵ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار بیش از ۱۱ میلیارد تومان در شفت افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر صبح شنبه با حضور مسؤولان شهرستان ۵ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه‌های مختلف و با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۲ طرح زیر سازی و آسفالت معابر روستایی، یک طرح ساختمان بسیج، یک طرح پل باکستی و یک واحد مسکن مددجویی در شهرستان شفت با حضور مسؤولان مورد افتتاح قرار گرفت.

همچنین ۲ پروژه زیر سازی و آسفالت معابر روستایی به طول ۲ کیلومتر در روستای خطیبان و طول ۲ کیلومتر در روستای گیلده با اعتباری جمعاً حدود بر ۸ میلیارد تومان و پل باکسی به طول ۶ متر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان توسط راهداری حمل و نقل جاده‌ای شفت ساخته شده بود افتتاح و به بهره برداری رسید.

یک پایگاه بسیج با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان توسط سپاه و شورا و دهیاری در روستای مژده ساخته شده بود افتتاح و به بهره برداری رسید.

همچنین یک واحد خانه مسکن مددجویی توسط کمیته امداد در روستای خلیلان چماچا با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان ساخته شده بود افتتاح شد.

کد مطلب 6012685

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