۵ طرح عمرانی و خدماتی در شفت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر صبح شنبه با حضور مسؤولان شهرستان ۵ طرح عمرانی و خدماتی در حوزه‌های مختلف و با اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل ۲ طرح زیر سازی و آسفالت معابر روستایی، یک طرح ساختمان بسیج، یک طرح پل باکستی و یک واحد مسکن مددجویی در شهرستان شفت با حضور مسؤولان مورد افتتاح قرار گرفت.

همچنین ۲ پروژه زیر سازی و آسفالت معابر روستایی به طول ۲ کیلومتر در روستای خطیبان و طول ۲ کیلومتر در روستای گیلده با اعتباری جمعاً حدود بر ۸ میلیارد تومان و پل باکسی به طول ۶ متر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان توسط راهداری حمل و نقل جاده‌ای شفت ساخته شده بود افتتاح و به بهره برداری رسید.

یک پایگاه بسیج با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان توسط سپاه و شورا و دهیاری در روستای مژده ساخته شده بود افتتاح و به بهره برداری رسید.

همچنین یک واحد خانه مسکن مددجویی توسط کمیته امداد در روستای خلیلان چماچا با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان ساخته شده بود افتتاح شد.