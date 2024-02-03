دهه فجر یادآور انسجام و اتحاد مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام صبح روز شنبه ۱۴ بهمنماه در نشست اخلاق مدیران در نظام اسلامی ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: دهه فجر یادآور انسجام و اتحاد مردم برای وقوع بزرگترین انقلاب قرن است که توسط امام راحل معجزهگر قرن که از نسل پیامبر (ص) بود به ثمر نشست.
وی افزود: در واقع در این ایام به مصداق فرمایش قرآن مجید حق آمد و باطل رفت به درستی که باطل از بین رفتنی است.
نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: در این دهه ضمن بازنگری ارزشهای اسلامی و دینی، دستاوردهای چهار دهه پس از انقلاب اسلامی، تبیین و به مردم اطلاعرسانی میشود. در واقع این دهه، دهه پیروزی خون بر شمشیر است.
بهرامنیا عنوان کرد: دلاوران زیادی برای وقوع انقلاب اسلامی ایران و اعتلای ارزش اسلامی و دینی جان شیرین خود را فدا کردند. همه ما باید ادامه دهنده آرمانهای امام راحل و خلف صالح او رهبر معظم انقلاب باشیم که عاقبتبخیری ما هم در سایه حرکت در این مسیر است.
وی با اشاره به برنامههای نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: در نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور بر سر مزار شهید گمنام واقع در استانداری، با شهدا تجدید میثاق کردیم که در مسیر آرمانهای امام راحل و اعتلای ارزشهای اسلامی و خدمتگذاری به مردم همه تلاش خود را بکار گیریم.
استاندار ایلام با تاکید بر حضور پُرشور مردم در یومالله ۲۲ بهمن، خاطرنشان کرد: همه ما و مردم در ۲۲ بهمنماه و انتخابات حضور حداکثری خواهیم داشت و بار دیگر اتحاد، انسجام و همدلی خود را به جهانیان نشان خواهیم داد.
وی با مقایسه نظام جمهوری اسلامی ایران با حکومت شاهنشاهی ۲۵۰۰ پهلوی پرداخت و افزود: اقتدار و پیشرفتهای روز افزون ایران اسلامی در همه زمینهها، موجب شده گزینه روی میز ایالات متحده آمریکا علیه ایران اسلامی به درخواست برای میز مذاکره تغییر کند.
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