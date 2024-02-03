انتقاد شدید ایلان ماسک از سیاست مهاجرتی بایدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی نیوز، ایلان ماسک، تاجر آمریکایی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را متهم کرد که چشم خود را بر روی مهاجرت غیرقانونی بسته است تا بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آرای بیشتری کسب کند.

ماسک دیروز جمعه در پستی در صفحه خود در شبکهاجتماعی ایکس گفت: «استراتژی بایدن بسیار ساده است. اول، اجازه دادن به بیشترین تعداد ممکن از مهاجران غیرقانونی برای ورود به کشور و دوم، مشروعیت بخشیدن به آنها برای ایجاد یک اکثریت دائمی و یک دولت تک حزبی. به همین دلیل است که او مهاجرت غیرقانونی را بسیار تشویق می‌کند.»

این اولین بار نیست که ماسک از سیاست دولت فعلی آمریکا در قبال مهاجران انتقاد می‌کند و معتقد است که بایدن به اندازه کافی برای حفاظت از مرزهای جنوبی این کشور تلاش نمی‌کند. او از ایده ابوت فرماندار تگزاس مبنی بر تأمین امنیت مرز ایالات متحده با مکزیک بدون کمک دولت حمایت کرده است.

ابوت قبلاً در مصاحبه‌ای با روزنامه نگار تاکر کارلسون گفته بود که آماده درگیری با مقامات فدرال بر سر موضوع حفاظت از مرزهای ایالت در برابر مهاجران غیرقانونی است.

فرماندار تگزاس حمایت خود را از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا و نیکی هیلی نماینده دائم سابق آمریکا در سازمان ملل در انتخابات ریاست جمهوری آتی اعلام کرد.

ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا نیز در این باره گفت که اعضای گارد ملی فلوریدا را برای کمک به مبارزه با مهاجران غیرقانونی به تگزاس خواهد فرستاد.