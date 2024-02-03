وضعیت تالاب ها در معرض خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله کاویان صبح شنبه در همایش روز جهانی تالابها با بیان اینکه مازندران در حوزه محیط زیست با داشتن دو پارک ملی، چهار پناه گاه حیات وحش، دو منطقه شکار ممنوع جزو استانهای تأثیر گذار است، افزود: مازندران در محیط زیست به لحاظ تمرکز و تراکم جمعیتی مهم است و نیاز به مدیریت سرزمینی و پیچیده و مهم دارد.
وی با اشاره به کنوانسیون رامسر آن را پیمانی برای حفظ تالابها و زیستگاه پرندگان آبزی در دنیا برشمرد و گفت: اهمیت تالابها از نگاه پرنده نگری در جوامع انسانی که حاشیه در تالابها توسعه پیدا کردند، برجسته است زیرا در تالابهای استان مازندران جوامع شهری و روستایی به فعالیتهای اکو سیستمی تالابها اهمیت قائل هستند.
وی با با عنوان اینکه حیات و زندگی ما نسبت به گذشته وابسته به تالاب ها است و اکنون تالابها در معرض خطر هستند، افزود: دو تالاب میانکاله و خلیج گرگان و فریدونکنار در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شده و ۲۱ تالاب نیز در ذیل کنوانسیون داریم.
کاویان با عنوان اینکه آب بندان ها نقش مهمی در بخشهای مرکزی استان مازندران دارند، به کاهش ۸۵ درصدی حریق در میانکاله با افتتاح پایگاه اطفای حریق اشاره کرد و درباره لایروبی انهار منتهی به تالاب گفت: ۶۶ کیلومتر لایروبی انهار تالاب را داشتیم و متأسفانه وزارت نیرو پای کار نیامده است.
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