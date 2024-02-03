آیین پایانی جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان صبح شنبه در این آئین ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر اظهار کرد: از شما دانشجومعلمانی که در این جشنواره اینچنین با ذوق و شوق مباحث هنری و ادبی را دنبال می‌کنید و آینده ایران اسلامی را با همین اشتیاق و ذوقی که در وجود خود دارید، خواهید ساخت، تقدیر می‌کنم.

حجت الاسلام مبشری ضمن تقدیر از سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، تیم اجرایی جشنواره و داوران جشنواره گفت: جشنواره اقوام امسال به نسبت جشنواره سال گذشته رشد بسیار خوب و توفیقات چشمگیر و قابل توجهی داشته است.

مبشری تاکید کرد: ما نیاز داریم تا فرهنگ و آداب و رسوم خودمان را حفظ کنیم چون جامعه‌ای که نسبت به فرهنگ، آداب و رسوم خودش بی توجه باشد، فرهنگ بیگانه به آن حمله ور می‌شود و جامعه‌ای که به آداب و رسوم خودش توجه نداشته باشد، آداب دیگران بر آن تحمیل می‌شود و انجام این مهم و تحقق این امر بر دوش تک تک شما دانشجومعلمان است.

وی ادامه داد: انتظار داریم که علیرغم دروغ پراکنی برخی تنگ نظران، جشنواره در سال‌های بعد باشکوه‌تر و با تعداد بخش‌های بیشتری برگزار شود و در این راه شما دانشجومعلمان رسالت سنگینی بر عهده دارید؛ چرا که باید در پردیسی که حضور دارید، افراد دیگری را شناسایی کنید و به عنوان مربی، آنها را در این مسیر قرار دهید.

مبشری افزود: این مهم برای آن است که بتوانیم در جهت گسترش و تقویت ساحت زیباشناختی مندرج در سند تحول بنیادین که لازمه کار و زندگی انسان و رشد اوست، تلاش کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: از تک تک شما انتظار می‌رود که در پردیس‌ها و مراکز خودتان با برنامه‌ریزی مناسب افرادی را که در حوزه‌های مختلف مرتبط با این جشنواره فعالیت داشته و علاقمند هستند، شناسایی و برای جشنواره سال بعد آماده کنید.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان در پایان خاطر نشان ساخت: در این مسیر پر تلاطم جا دارد از سرپرست دانشگاه فرهنگیان و مدیر کل حراست دانشگاه و همکاران دیگر که انصافاً همراهی خوبی داشتند، تقدیر کنم چراکه اگر این حمایت‌ها نبود، من و همکارانم به هیچ وجه امکان برگزاری چنین جشنواره مؤثر و بابرکتی را نداشتیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر نیز در آئین پایانی جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر اظهار داشت: امروز برای ما مردم استان بوشهر یک روز تاریخی و به یاد ماندنی است و آنچه برای ما در روند برگزاری این جشنواره اتفاق افتاد، بسیار بسیار شیرین بود.

رضا درویشی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برکات بسیاری داشته است که یکی از آنها اتحاد همدلی و همبستگی اقوام مختلف ایران زمین است و این مهم بسیار ارزشمند است.

وی بیان داشت: از سرپرست دانشگاه فرهنگیان و هیئت رئیسه دانشگاه برای اعتماد و حسن نظرشان به استان ما برای برگزاری دومین جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان، معاون فرهنگی تربیتی دانشگاه فرهنگیان و مدیرکل فرهنگی تربیتی دانشگاه سپاسگزاری می‌کنم.

درویشی ادامه داد: تمام تلاش خود را به کار بستیم تا دومین جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان به بهترین نحو برگزار شود و همه مسئولان و شرکت کنندگان در جشنواره خود از نزدیک شاهد تلاش ۱۷ ساعته همکاران ما در هر شبانه روز جشنواره حتی از سه روز قبل از افتتاحیه بودند.

وی اضافه کرد: از استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استانداری، دستگاه‌های اجرایی استان که دراین جشنواره ما را یاری کردند و همچنین عوامل مختلف دانشگاه فرهنگیان استان که به هر نحوی در روند برگزاری این جشنواره همکاری داشتند و از سه ماه پیش پیگیر اجرای این جشنواره در این سطح عالی در کمیته‌های مختلف بودند، تقدیر می‌کنم.

درویشی تصریح کرد: این جشنواره همدلی و وحدت اقوام ما را بیشتر کرد و خرده فرهنگ‌های ایران را بیشتر و بهتر به جامعه معرفی کرد و توانمندی‌های دانشجویان ما در این جشنواره شناسایی و شکوفا شد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر گفت: معلم اگر هنرمند و توانمند باشد، قطعاً مسلط‌تر است و با ذوق هنری و توانمندی‌های خود می‌تواند کلاس خود را پربارتر کند و امیدواریم که بتوانیم در این مسیر گام‌های اساسی برداریم.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر نیز در آئین پایانی جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره آن است که شما دانشجو معلمان، طبق آیه ۱۳ سوره حجرات، علاوه بر شناخت اقوام مختلف کشور عزیزمان ایران، به درجه‌ی عالی از تقوا برسید؛ چرا که هنرمند، اخلاق مدار و جستجوگر هنر و دانش هستید و امیدوارم که به درجات عالیه تقوا برسید.

حجت الاسلام حسین حاجیانی گفت: ارزیابی من از فرآیند برگزاری جشنواره این است که جشنواره در سطحی عالی برگزار شد و از همه شرکت کنندگان در جشنواره، مسئولان و عوامل اجرایی ستادی و استانی دانشگاه فرهنگیان که در برگزاری این جشنواره نقش آفرینی داشته‌اند، تقدیر می‌کنم.

حاجیانی بیان داشت: از همکاران خودم در دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر به ویژه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برای برگزاری شایسته این جشنواره تقدیر می‌کنم.

در این آئین پیام تصویری سرپرست دانشگاه فرهنگیان پخش و سرود ای ایران نیز همخوانی و چندین کلیپ شامل کلیپ سخنان مقام معظم رهبری، کلیپی از بخش‌های مختلف جشنواره، کلیپی در زمینه زبان‌ها و گویش‌های استان‌های مختلف کشور در صداوسیما توسط یکی از مجریان مطرح استان، نقاشی نقشه ایران توسط بانو سلیمانی یکی از دانشجویان شرکت کننده در جشنواره، اجرای خیام خوانی توسط هنرمندان بوشهری، اجرای موسیقی نواحی توسط دانشجو معلمان استان مازندران و آذربایجان و اهدای تندیس به استان‌های شرکت کننده در جشنواره از بخش‌های مختلف اجرا شده در آئین پایانی دومین جشنواره اقوام دانشگاه فرهنگیان به میزبانی استان بوشهر بود.