تردد روان در محور چالوس و هراز/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است. آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است. برخی از محورهای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای بارش برف و باران است.

محور خرم آباد – پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از محور جایگزین خرم آباد – کوه دشت و آزادراه خرم آباد – پل زال انجام می‌شود.