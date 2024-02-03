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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

تردد روان در محور چالوس و هراز/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

تردد روان در محور چالوس و هراز/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه تردد روان گزارش شده، همچنین در محورهای شمالی مداخلات جوی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) تردد روان است. آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است. برخی از محورهای استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی دارای بارش برف و باران است.

محور خرم آباد – پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از محور جایگزین خرم آباد – کوه دشت و آزادراه خرم آباد – پل زال انجام می‌شود.

کد مطلب 6012757
زهره آقاجانی

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