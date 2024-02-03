غفلت از کارکرد گردشگری تالاب ها در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور پیش ازظهر شنبه در همایش روز جهانی تالابها با اظهار این که تنوع آب و هوایی سبب غنای محیط زیست شده است، وجود جنگلهای باستانی و منحصر بفرد هیرکانی، تالابهای طبیعی و انسان ساخت، وجود ۸۷۶ قطعه آب بندان را از جمله جاذبههای استان بیان کرد.
وی اظهار این که دو تالاب استان به مساحت ۱۰۵ هزار هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت شده است، افزود: ایران جز کشورهای دارای بیشترین تنوع تالابها در جهان بوده و ۴۲ تالاب شناخته شده ۴۱ تالاب به ثبت رسیده است.
وی با عنوان این که تالاب بین المللی میانکاله و فریدونکنار و بیش از ۸۷۰ آب بندان جلوههای طبیعت الهی برای مردم است، از استان به عنوان مقصد و مسیر گردشگری یاد کرد و گفت: متأسفانه از فرصتها بخوبی نتوانستیم به خوبی استفاده کنیم.
استاندار مازندران یادآور شد: در سفر رئیس جمهور به استان مازندران و با حضور در تالاب میانکاله دستور رونق طبیعت گردی صادر شد، افزود: یکی از جلوههای مهم صیانت از تالابها ایجاد رابطه با آن بوده که یکی از شاخصههای حکمرانی است.
حسینی پور نظارت انسانی بر تالابها را در حفظ آن مؤثر دانست و افزود: باید به نتیجه علمی و خروجی مثبت برای حفظ تالابهای کشور برسیم زیرا تالابهای مازندران سهم بزرگی در زیست بوم کشور دارد و حفاظت و صیانت از آن مهم است.
وی به کارکردهای مختلف تالابها اشاره و اضافه کرد: تالابها کارکردهای حیاتی مختلفی از جمله حضور گردشگران خارجی بوده که از این فرصت عظیم محروم هستیم و ذخیره سازی آب و حفاظت در برابر طوفان و گرد و غبار از دیگر کارکردها است.
وی با عنوان این که شاهد عقب نشینی غیر قابل قبول آب در دریای خزر هستیم، به ارزش اکولوژیکی تالابها برای زمینهای زراعی و تعدیل آب و هوای محلی اشاره کرد و گفت: شاهد پیامدهای تغییرات اقلیمی در سواحل شمالی که پسروی دریای خزر هستیم
استاندار مازندران با تاکید بر این که کم توجهی به تالابها آنها را با چالشهای جدی مواجه میکند و با اثرات بد روبرو خواهد شد، گفت: استان مازندران قابلیت تبدیل به هاب تالاب را با همت جمعی دارد از این رو ضرورت مدیریت و احیای تالابها با مدیریت جامع و نهادینه کردن روشهای مشارکتی زیست بومی در فرایند تصمیم سازی مساله مهمی است.
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