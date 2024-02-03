مجرمین فروش اینترنتی شارژ ارزان قیمت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ حدود پانصد میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، توسط فرد یا افرادی ناشناس، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی بیان داشت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد شارژ سیم کارتم تمام شد و بلافاصله وارد مرورگر تلفن شدم و کلمه خرید شارژ را جست جو کردم که با یک سایت شارژ تلفن همراه با قیمت ارزان مواجه شدم، با توجه به اینکه عجله داشتم بدون توجه به آدرس درگاه پرداخت و اطمینان از هویت گردانندگان آن صفحه اقدام به خرید کردم و پس از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی با تراکنش ناموفق مواجه شدم و پس از مدتی تمام موجودی حسابم را از دست دادم.

وی با اشاره به افزایش تعداد شکات در روند رسیدگی پرونده افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی کارشناسان پلیس فتا اقدامات خود را آغاز کردند و متوجه شدند افرادی با ایجاد یک درگاه جعلی تحت عنوان فروش شارژ ارزان قیمت از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌نماید.

سرهنگ معظمی گودرزی عنوان داشت: کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پس از شناسایی مجرمین در فضای مجازی اطلاعات هویتی متهمین را به دست آورده و پس از تشریفات قضائی در یکی از مناطق جنوب تهران بزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.



رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: برای خریدهای اینترنتی به ویژه اینترنت و شارژ سیم کارت‌های اعتباری به نتایج نشان داده شده توسط موتورهای جستجوگر اکتفا نکنید چرا که احتمال تقلبی (فیشینگ) بودن برخی از این نتایج متصور است، همچنین پیامک رمز یک بار مصرف که حاوی اطلاعاتی از تراکنش شامل مبلغ، نوع تراکنش و … می‌باشد را با خرید اینترنتی خود مطابقت دهند و به هیچ عنوان فریب تبلیغات اغوا کننده و دروغین خریدهای آنلاین با قیمت‌های ارزان‌تر را نخورند و برای انجام یک خرید اینترنتی موفق حتماً از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک استفاده کنند، همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با ما در میان بگذارید.