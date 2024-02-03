دکتر علیرضا کریمیان در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته محلهای پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از سهشنبه ۳ بهمن آغاز شد و پس از تمدید صورت گرفته، این مهلت ۱۰ بهمن ماه به پایان رسید.
وی افزود: در نهایت بیش از ۹۰ هزار نفر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کرده اند.
مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش در این مرحله برای ظرفیتهای خالی مانده رشته محلهایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده است بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) برای نوبت بهمن ماه صورت میپذیرد.
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