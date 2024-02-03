پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اسلام قوت بخشید

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با هدف مبارزه با ظلم و ستم طاغوتی و مقابله با مستکبران عالم تحقق یافت، به اسلام قوت بخشید.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر در چهل و پنجمین سالگرد شکل گیری آن شاهد درخشش کشورمان در حل معادلات ملی، منطقه‌ای و جهانی هستیم، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با تأسی از قیام حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و با رهبری هوشمندانه امام راحل (ره) به پیروزی رسید و در شرایط حاضر و از سالهای بعد از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مختلف دست پیدا کرده که نتیجه آن اقتدار، عزت، عظمت و سربلندی و شکست توطئه‌های شوم دشمنان اسلام و انقلاب است.



‌وی ادامه داد: در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد همراهی گسترده ملت بزرگ ایران با مسؤولان نظام هستیم و در روزهای آینده که ایام راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و انتخابات ۱۱ اسفند ویژه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و دوره ششم خبرگان رهبری را در پیش داریم، ابهت و عظمت ایران سربلند با مشارکت و حضور حداکثری مردم در صحنه به دنیا نشان داده می‌شود.