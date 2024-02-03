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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان خبر داد؛

واحدهای ریخته‌گری اصفهان تعطیل می‌شود/مهلت۶ ماهه برای خروج از شهر

واحدهای ریخته‌گری اصفهان تعطیل می‌شود/مهلت۶ ماهه برای خروج از شهر

اصفهان-مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان گفت:زمینی در شهرک صنعتی شمال اصفهان برای واحدهای ریخته‌گری درنظر گرفته شده وهمزمان اقدامات لازم برای تعطیلی وجابه جایی این واحدها نیز در دستورکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگروه انتقال واحدهای آلاینده در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون هوای پاک در خصوص واحدهای کارگاهی مستقر در مجموعه شهری اصفهان برگزار شد.

وی ادامه داد: درخصوص واحدهای ریخته‌گری با توجه به تصمیمات جلسات گذشته مقرر شد واگذاری زمین در شهرک صنعتی شمال اصفهان در راستای انتقال واحدهای فعال به این مجموعه آغاز شود و همزمان اقدامات لازم در خصوص تعطیلی و جابه جایی این واحدها نیز صورت گیرد.

یوسف‌زاده متذکر شد: در مجموعه شهری اصفهان بیش از ۲۵۰ کارگاه تولیدی طلا شناسایی و مقرر شده است سازمان‌های وابسته به شهرداری اصفهان نسبت به پیگیری و آغاز آماده‌سازی زمین تخصیص یافته به مجموعه کارگاه‌های طلا در راستای انتقال از محدوده شهرها اقدام کنند.

وی عنوان کرد: در راستای انتقال کارگاه‌های آجرپزی مطابق سند تهیه شده در خصوص صنایع آجر نیز مقرر شد؛ مطابق زمانبندی مشخص شده در سند، واحدها در راستای انتقال به محل‌های مشخص شده اقدام کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ادامه داد: بر اساس تصمیمات مقرر شد نمایندگان تولیدکنندگان آجر استان در خصوص معضلات و مشکلات مربوطه و راهکارهای پیشنهادی برای تعامل با اداره کل محیط زیست، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی و در جلسه آینده ارائه کنند.

یوسف زاده گفت: واحدهای آلاینده که در مدت ۶ ماه نسبت به انتقال واحدهای موجود اقدام کنند می‌توانند از بسته‌های تشویقی نیز بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: بسته تشویقی واحدهای ریخته گری برای انتقال به شهرک صنعتی شمال اصفهان شامل ارائه تسهیلات و تقسیط بلند مدت در واگذاری زمین می‌شود که به واحدهایی که حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به انتقال واحد از محدوده و حریم شهری اقدام کنند تعلق خواهد گرفت.

یوسف زاده در خصوص نحوه استفاده از طرح تشویقی انتقال واحدهای آجرپزی نیز گفت: متقاضیان در صورت تمایل به استفاده از بسته تشویقی که صرفاً در ۶ ماه ارائه خواهد شد به دفتر فنی استانداری اصفهان مراجعه تا با برگزاری جلسات امکان استفاده از تسهیلات برای آنها فراهم شود.

کد مطلب 6012838

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    نظرات

    • IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
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      بسیار کار خوب و به جایی است باید تمامی منابع گرد و خاک زا را حتی از استان خارج کرد واقعا
    • IR ۲۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
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      پالایشگاه فولادمبارکه وذوب اهناچرانمیبریداوناراتعطیل کنیدکاسبی مردماتعطیل میکنید

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