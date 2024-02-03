تالاب هامون خشک شد/ ۷۰ درصد تالاب ها از بین رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلاجقه پیش از ظهر شنبه در همایش ملی روز جهانی تالاب‌ها از رامسر به عنوان عروس شهرهای ایران یاد کرد و با اشاره به کنوانسیون رامسر گفت: جهانیان از همه مؤلفه‌های محیط زیست تالاب‌ها را به عنوان اولین میثاق بین المللی برگزیدند.

وی با عنوان اینکه تالاب منشأ حیات هستند و باید دغدغه حفظ طبیعت داشته باشیم، افزود: سه میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار منابع آب خدادادی در زمین قرار دارد و جز اولین تا سومین کشور جهان در سدسازی هستیم.

وی با اظهار اینکه در سد، سازه‌ای ساخته می‌شود و منابع آب با کیفیت و ذخایر آب شیرین دارند، افزود: متأسفانه ۷۰ درصد تالاب‌ها در کره زمین به دلایل مختلف از بین رفته‌اند.

سلاجقه با عنوان اینکه جامعه جهانی متعهد است بر اساس میثاق‌های بین المللی باید از سیاسی بازی دوری کرده و به خوبی وظایف را انجام دهند، گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران به محیط زیست بر اساس آموزه‌های دینی و دانش توجه کرده و در حفظ آن کوشا است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اظهار اینکه رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست در زمینه محیط زیست دغدغه مند هستند، به خشکی برخی تالاب‌ها اشاره و اضافه کرد: تالاب هامون پیکره عظیم آبی بوده که خشک شده است.

وی ادامه داد: همچنین دریاچه ارومیه به عنوان یکی از تالاب‌های دنیاست که به روزگاری که امروز دارد تبدیل شده است و فاز اول سخت افزاری دریاچه ارومیه تکمیل شده و در فاز دوم مدیریت نرم اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت تالاب جدید در کنوانسیون رامسر گفت: بیست و ششمین تالاب کهکیلویه و بویر احمد در کنوانسیون تالاب رامسر ثبت شد.