به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی«پرویز خان» که نگاهی به زندگی مرحوم پرویز دهداری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران داشته در جشنواره فیلم فجر و در بخش سودای سیمرغ حضور دارد و با سایر فیلم ها به رقابت می پردازد.

مرتضی کرمانی مقدم که سابقه شاگردی مرحوم پرویز دهداری را دارد در رابطه با منش اخلاقی او اظهار داشت: پرویز دهداری یک انسان بزرگ و متینی بود که از شاگردی او افتخار می کنم. همه می دانند که دهداری چه انسان فروتنی بود و از لحاظ دانش فوتبالی در زمان خودش جز اولین ها بود.

او ادامه داد: او با بازیکنان بسیار مهربان بود و با هر یک از شاگردان خود جلسه تک نفری برگزار می کرد تا در همه زمینه ها چه ورزشی و چه مسایل شخصی مشکلات آنها را حل کند. متأسفانه در مقطعی تیم ملی وارد حاشیه شد و تعدادی از بازیکنان نامه ای را امضا کردند که در آن مخالف کادر فنی بودند و اگر چنین اتفاقی نمی افتاد تیم ملی آن موقع هیچ حاشیه‌ای نداشت.

کرمانی مقدم تصریح کرد: پرویز دهداری علاقه زیادی به استفاده از بازیکنان جوان در تیم خود داشت و خیلی از پیشکسوتان فوتبال ایران شاگرد او بودند و دهداری باعث حضورشان در تیم ملی شد.

او خاطر نشان کرد: من نمی خواهم انتقادی به امیر قلعه نویی داشته باشم ولی اگر پرویز دهداری در تیم ملی فعلی وجود داشت، حداقل از ۴، ۵ بازیکن جوان در ترکیب تیم خود استفاده می کرد. او در آن سال‌ها به همه شهرستان های ایران سر می زد تا کشف استعداد کند و همین رفتارها باعث ماندگاری اسم دهداری در تاریخ فوتبال ایران شد.