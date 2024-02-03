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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

در زمان خودش جزو بهترین های فوتبال بود؛

کرمانی‌مقدم: دهداری نگاه ویژه‌ای به فوتبالیست‌های جوان داشت

کرمانی‌مقدم: دهداری نگاه ویژه‌ای به فوتبالیست‌های جوان داشت

پیشکسوت فوتبال ایران گفت: مرحوم دهداری علاقه زیادی به استفاده از بازیکنان جوان داشت و بسیار با اعضای تیم مهربان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی«پرویز خان» که نگاهی به زندگی مرحوم پرویز دهداری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران داشته در جشنواره فیلم فجر و در بخش سودای سیمرغ حضور دارد و با سایر فیلم ها به رقابت می پردازد.

مرتضی کرمانی مقدم که سابقه شاگردی مرحوم پرویز دهداری را دارد در رابطه با منش اخلاقی او اظهار داشت: پرویز دهداری یک انسان بزرگ و متینی بود که از شاگردی او افتخار می کنم. همه می دانند که دهداری چه انسان فروتنی بود و از لحاظ دانش فوتبالی در زمان خودش جز اولین ها بود.

او ادامه داد: او با بازیکنان بسیار مهربان بود و با هر یک از شاگردان خود جلسه تک نفری برگزار می کرد تا در همه زمینه ها چه ورزشی و چه مسایل شخصی مشکلات آنها را حل کند. متأسفانه در مقطعی تیم ملی وارد حاشیه شد و تعدادی از بازیکنان نامه ای را امضا کردند که در آن مخالف کادر فنی بودند و اگر چنین اتفاقی نمی افتاد تیم ملی آن موقع هیچ حاشیه‌ای نداشت.

کرمانی مقدم تصریح کرد: پرویز دهداری علاقه زیادی به استفاده از بازیکنان جوان در تیم خود داشت و خیلی از پیشکسوتان فوتبال ایران شاگرد او بودند و دهداری باعث حضورشان در تیم ملی شد.

او خاطر نشان کرد: من نمی خواهم انتقادی به امیر قلعه نویی داشته باشم ولی اگر پرویز دهداری در تیم ملی فعلی وجود داشت، حداقل از ۴، ۵ بازیکن جوان در ترکیب تیم خود استفاده می کرد. او در آن سال‌ها به همه شهرستان های ایران سر می زد تا کشف استعداد کند و همین رفتارها باعث ماندگاری اسم دهداری در تاریخ فوتبال ایران شد.

کد مطلب 6012921

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