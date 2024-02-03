تولید نفت کشور در دولت سیزدهم ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خجسته مهر صبح شنبه در گردهمایی کارکنان پایانههای نفتی ایران در جزیره خارگ به مناسبت دهه فجر با بیان اینکه مردم خارگ یک مدال زرین برای خود کسب کردند اظهار کرد: همکاران ما در شرکت پایانههای نفتی ایران نقش بزرگی را ایفا کردند به طوری که پس از انقلاب، صنعت نفت بسیار متفاوتتر از قبل از انقلاب درخشیده است.
وی با بیان اینکه از قبل از انقلاب تاکنون حدود ۸۱ میلیارد بشکه نفت خام تولید کردیم، افزود: از این میزان حدود ۲۸ میلیارد بشکه مربوط به قبل از انقلاب بوده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه پس از انقلاب صنعت نفت در بیشترین ظرفیت خود توانسته است، خوش بدرخشد، ابراز داشت: ۷۰ درصد از ۸۱ میلیارد بشکهای که از زیر زمین بیرون کشیده شده تبدیل به ثروت و درآمد شده است.
وی با اشاره به توسعه میادین گازی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشت: ۹۳ درصد از میادین گازی بعد از انقلاب گسترش و توسعه پیدا کرد.
خجسته مهر به میدان گازی پارس جنوبی اشاره کرد و ابراز داشت: روزانه ۷۰۰ میلیون متر مکعب گاز از این میدان تولید میشود.
۵۴ درصد میادین نفتی مربوط به بعد از انقلاب است
وی همچنین گفت: حدود ۵۴ درصد میادین نفتی ما مربوط به بعد از انقلاب بوده است.
خجسته مهر با بیان اینکه صنعت نفت امروز به بلوغ و کامل خود رسیده است، ابراز داشت: پیش از انقلاب در سطوح مختلف خارجیها راهبری میکردند و ایرانیها در صنعت نفت بیشتر کارگر یا کارمند ساده بودند اما با شروع پیروزی انقلاب سکان هدایت تمام بخشهای صنعت نفت به دست پرسنل ایرانی افتاد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: این آغاز راه است و ما میخواهیم از چهار دهه تلاش، ایثار و تجربه بهره بگیریم و رتبه اول دنیا باشیم.
معاون وزیر نفت با اشاره به سرمایه زیرزمینی ۳۴۰ میلیارد بشکهای نفت گفت: باید این دارایی و سرمایه زیرزمینی را با ایجاد ارزش افزوده به حداکثر ثروت رو زمینی تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه از آغاز دولت سیزدهم تاکنون جهش چشمگیری داشتیم، ابراز داشت: در این دولت نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد رشد تولید نفت داشتیم و این ۶۰ درصد افزایش تولید از این تولید به افزایش صادرات تبدیل شده است.
خجسته مهر گفت: از نظر ما اینها شاخصهای تحول و ارزش آفرینی در بخش اقتصاد است.
خودداری از خام فروشی
وی با بیان اینکه تا پایان سال قراردادهای ارزشمندی را به امضا میرسانیم، گفت: در طول برنامه هفتم توسعه ما به دنبال رشد هشت درصدی اقتصاد در کشور هستیم و این مهم منوط به این است که تمام مقدورات کشور را به کار میگیریم و طرحهای پیشران را اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: طرحهای پیشران از نظر ما جهش در تولید نفت و گاز است که پیوست آن در برنامه هفتم وجود دارد.
خجسته مهر با تاکید بر خودداری از خام فروشی گفت: تولید باید از خام فروشی جدا شود و هر بشکه نفت که از زیرزمین بیرون میآوریم باید به حداکثر ثروت و درآمد برای کشور تبدیل شود.
وی همچنین گفت: شرکت ملی نفت در ۱۴ استان کشور در حال فعالیت است و پایانههای نفتی ایران قطب اصلی صادرات نفت، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه همه درخواستهای شرکت پایانههای نفتی ایران در دولت سیزدهم مورد تأیید شرکت ملی نفت قرار گرفته است از اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای انجام طرحها و پروژههای این شرکت خبر داد که تاکنون سابقه نداشته و پایانه خارگ را به پایانهای مدرن تبدیل خواهد کرد.
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