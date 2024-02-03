بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خوسف، سید علی حسینی صبح شنبه ۱۴ بهمن در نشست خبری ویژه دهه فجر از کلنگ زنی و افتتاح ۸۷ پروژه در دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

فرماندار خوسف پروژه‌های کلنگ زنی در حوزه سرمایه گذاری را بالغ بر سه هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در مجموع امسال ۲۸۸ میلیارد تومان پروژه افتتاحی و پنج هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان پروژه کلنگ زنی می شود.

حسینی با اشاره به اقدامات و فعالیت های دولت سیزدهم یادآور شد: با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، اقدامات دولت آنطور که باید برای مردم بازگو نشده است.

وی از افتتاح بیمارستان خوسف در دهه فجر به عنوان یکی از پروژه های مهم نام برد و گفت: خوسف به عنوان آخرین شهرستان استان از نعمت بیمارستان بهره مند می شود.

بیمارستان ۳۲ تختخوابی خوسف افتتاح می شود

به گفته وی بعد از ۱۱ سال بیش از ۶۰ درصد ساختمان بیمارستان در دولت سیزدهم تامین اعتبار و تجهیزات لازم تامین شد.

حسینی تاکید کرد: بیمارستان ۳۲ تختخواب خوسف با اعتباری بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان با حضور وزیر بهداشت در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ۵۹ نیرو که در آزمون استخدامی شرکت کردند به زودی برای شروع بکار در شهرستان خوسف جذب می شوند، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۴ نیرو برای بیمارستان و مابقی برای شبکه بهداشت و پایگاه‌های سلامت جذب می شوند.

فرماندار خوسف از دیگر پروژه‌های افتتاحی دهه فجر به استخر خوسف، سالن سقف کوتاه و… اشاره کرد و گفت: با توجه به نعمت خورشید، سومین شهرک خورشیدی کشور در دهه فجر امسال در خوسف کلنگ زنی می شود و امید است در آینده بیش از نیاز شهرستان برق تولید شود.

وی از شهرک شهید رحمانی خوسف به عنوان بزرگترین هرم صنعتی استان یاد کرد و با بیان اینکه این مهم با نگاه استانی تاسیس شده است، گفت: فیبر نوری شهرک به اتمام رسیده و در دهه فجر افتتاح می شود.

حسینی افزود: زیرسازی و آسفالت معابر شهرک مطالبه ۱۱ ساله بوده که در دولت سیزدهم این مهم در دستور کار قرار گرفت و جدول گذاری شهرک در حال تکمیل و آسفالت معابر شهرک به زودی توسط پیمانکار اجرا می شود.

به گفته وی روشنایی شهرک صنعتی انجام شده و در دهه فجر پست ۱۳۲ کیلوولت شهرک کلنگ زنی خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی معدن طلای خونیک

فرماندار خوسف با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خوسف، گفت: کلنگ‌زنی طرح توسعه معدن شادان و شروع عملیات اجرایی معدن طلای خونیک از برنامه‌های دهه فجر سال جاری است و امیدواریم تا دهه فجر سال آینده به اتمام و بهره برداری برسد.

حسینی یادآور شد: با اجرای طرح توسعه فرآوری معدن شادان، حدود ۶۵۰ نفر به کار گمارده می‌شوند.

وی به کلنگ زنی پروژه شمس طلا زرین معدن خونیک هم اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان در دهه فجر کلنگ زنی شده و بر اساس برنامه های زمان‌بندی امید است تا دهه فجر سال آینده به بهره‌برداری برسد.

فرماندار خوسف یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه هم برای ۱۵۰ نفر اشتغالزایی صورت می گیرد.

حسینی با بیان اینکه خوسف رتبه اول استان در اشتغال را دارد، گفت: به زودی با فعالیت‌های مختلف صنعتی و معدنی، جشن ریشه‌کنی بیکاری را در این شهرستان خواهیم داشت.

به گفته وی در آینده‌ای نزدیک عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰ مگاواتی در دشت فاطمیه آغاز می‌شود.

وی افزود: طرح توسعه مجتمع گوشت قهستان هم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در دهه فجر افتتاح می‌شود.

فرماندار خوسف اجرای طرح فاضلاب را از مطالبات ۱۸ ساله مردم دانست و گفت: به علت بافت زمینی منطقه مشکلات متعددی برای شهروندان ایجاد می شود و در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار، اجرای تاسیسات فاضلاب شهر خوسف در دهه فجر آغاز می‌شود.