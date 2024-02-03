به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری ظهر شنبه در سومین جلسه هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نگاه جدی تر قانونگذار به موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدها گفت: پیش بینی تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی، ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات صورت گرفته است.

وی افزود: رعایت مفاد قانون تبلیغات از سوی نامزدها و نمایندگان قانونی آنها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسانه‌های رسمی دارای مجوز و تشکل‌ها و جبهه‌های سیاسی لازم الاجراست. به منظور ایجاد عدالت در تبلیغات، همه امکانات و تسهیلات نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیما، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … در چارچوب قانون و در موعد مقرر در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.