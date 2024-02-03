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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

رییس ستاد انتخابات استان البرز تاکید کرد؛

تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی

تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی

کرج- رییس ستاد انتخابات استان البرز گفت: تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری ظهر شنبه در سومین جلسه هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخابات با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و نگاه جدی تر قانونگذار به موضوع تبلیغات انتخاباتی نامزدها گفت: پیش بینی تشکیل هیأت استانی بررسی تبلیغات به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی، ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات صورت گرفته است.

وی افزود: رعایت مفاد قانون تبلیغات از سوی نامزدها و نمایندگان قانونی آنها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسانه‌های رسمی دارای مجوز و تشکل‌ها و جبهه‌های سیاسی لازم الاجراست. به منظور ایجاد عدالت در تبلیغات، همه امکانات و تسهیلات نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیما، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … در چارچوب قانون و در موعد مقرر در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6013069

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