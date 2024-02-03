پویش مردمی هر واحد صنفی یک پرچم در یاسوج اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد الهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جامعه اصناف سعی در عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری دارد و فضای شهر را برای دهه فجر هر چه بهتر آماده می‌کند و برای این مهم از فضای مغازه‌ها استفاده می‌شود.

وی بیان داشت: پویش مردمی هر واحد صنفی یک پرچم با عنوان ایران قوی ۴۵ سال افتخار با همکاری بسیج اصناف شهرستان بویراحمد و اتحادیه‌های صنفی راه اندازی می‌شود.

الهی تصریح کرد: سردر همه مغازه‌ها در یاسوج در این پویش به پرچم جمهوری اسلامی مزین می‌شود و خانواده بزرگ اصناف و اتحادیه‌های صنفی استان به همت بسیج اصناف شهرستان بویراحمد از ظرفیت‌های خود برای هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن دهه فجر و راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه سال جاری استفاده می‌کنند.

وی افزود: برنامه اصناف از ۱۶ بهمن ماه در یاسوج اجرا می‌شود و برنامه‌های مختلفی نیز اجرا می‌شود که نشست بصیرتی با همکاری بسیج اصناف شهرستان بویراحمد، تجلیل از خانواده معظم شهدای اصناف، برگزاری جشن بهار در زمستان ویژه اصناف و همایش پیاده روی از اتاق اصناف تا گلزار شهدا از جمله برنامه‌های دهه فجر است.