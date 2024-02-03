به گزارش خبرنگار مهر، سید امین سپهریان ظهر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به اینکه استان خوزستان از جمله استان‌هایی است که بیشترین تعداد سینما را برای اکران فیلم فجر به خود اختصاص داده است، گفت: آثار جشنواره فجر از ۱۶ تا ۲۳ بهمن در پنج سینمای خوزستان نمایش داده می‌شوند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: سینما هلال، ساحل و اکسین در اهواز و سینما نخل خرمشهر و سینما مهر آبادان میزبان ۱۶ فیلم فجر در خوزستان هستند.

وی با بیان اینکه جدول پخش فیلم‌ها متعاقباً اعلام می‌شود، توضیح داد: فروش بلیت برای استان‌ها به صورت برخط از طریق سامانه‌های تهیه بلیت آغاز می‌شود و بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره امسال چهار سامانه آی‌تیک (iticket.ir)، ایران‌تیک (irantic.com)، سینما تیکت (cinematicket.org) و گیشه هفت (gisheh ۷.ir)، عرضه بلیت‌های جشنواره را برعهده دارند.

وی با اعلام اینکه در کنار اکران فیلم نیز نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌ها با حضور کارگردانان و هنرمندان خوزستانی برگزار می‌شود، گفت: ۱۶ فیلم مشخص شده برای استان‌ها به انتخاب جشنواره بوده‌اند.