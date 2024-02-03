تبدیل مناطق آزاد به محل تجمع سرمایه گذاران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گفت: باید با تلاش مضاعف در این فرصت باقیمانده تا پایان سال فعالیت کنیم تا کارها در اسفند به نتیجه برسد و پرونده سال مالی به شکل مطلوبی بسته شود. اقدامات مناسبی برای «بهشت سرمایهگذاری» انجام شده و اگر مناطق آزاد را به محل حضور سرمایهگذارها تبدیل کنیم، نگاهها به این مناطق کاملاً تغییر خواهد کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به لزوم تعامل دائم با سرمایهگذاران افزود: منتظر حضور و درخواست جلسه سرمایهگذاران نمانید و با مراجعه شخصی به آنها زمان را از دست ندهید؛ از طریق رسانهها و فضای مجازی برای آنها جذابیت سرمایهگذاری ایجاد کنید. از طرحهای سرمایهگذاران استقبال کنید؛ اینگونه نباشد که صرفاً از میان ۱۰۰۰ بسته ارائه شده حق انتخاب داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به اینکه تا پایان سال باید حداقل ۴۰۰ طرح سرمایهگذاری اجرایی شود، گفت: مشکلات و موانع سر راه سرمایهگذاران را برطرف کنید و اجازه ندهید معطل چالشهای بین دستگاهی بمانند؛ پیگیریهای لازم را انجام دهید تا طرحها به مرحله اجرا و احداث برسد.
عبدالملکی، سال ۱۴۰۳ را سالی امیدآفرین برای مناطق آزاد پیشبینی کرد و از معاونان اقتصادی مناطق خواست که در فروردین سال جدید هر منطقه ۳۰ بسته جدید طراحی به سرمایهگذاران معرفی کند.
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