به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی ظهر شنبه در دیدار با مدیران عامل کارخانجات و فعالان اقتصادی و صنعتی شهرستان آبیک اظهار داشت: تحولاتی در منطقه و دنیا در حال انجام است که به نفع کشور، مردم ایران و جبهه مقاومت رقم می‌خورد.

وی افزود: هژمونی قدرت در منطقه که می‌تواند عامل ثبات و بی ثباتی در کشور باشد در چند ماه اخیر شکل جدیدی پیدا کرده و منطقه به سمتی می‌رود که قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی تثبیت و تأیید می‌شود.

اعلایی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر قدرت نمایی بی نظیری در منطقه در بین ارکان قدرت شکل گرفته و طرف‌ها به دنبال تعریف یا باز تعریف جایگاه خود هستند، گفت: اینکه آمریکایی‌ها بعد از کشته شدن سربازان خود در وهله نخست عملیات پاسخ را به تأخیر می‌اندازند و در وهله بعد مطرح می‌کنند که قصد درگیری با ایران را ندارند به این معنی است که هژمونی قدرت در منطقه ساختار قدرت بازدارنده ایران را به رسمیت می‌شناسد.

استاندار قزوین اضافه کرد: تمامی این اتفاقات در حالی است که در داخل کشور با شرایط امن مواجه هستیم و مردم در آرامش گذران امور می‌کنند.



نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: آینده امن کشور دیگر دغدغه جدی برای سرمایه گذاران نیست چراکه به قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی اعتماد و اطمینان دارند و قدرت ایران به اندازه‌ای شده است که به دوستان و دشمنان دیکته می‌کند که این مرز و بوم، منطقه امنی است و متکی به مردم و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.

استاندار قزوین اضافه کرد: تورم، ناشی از کمبود تولید است و اتفاقاً این موضوع سال‌ها است که مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب است و اگر بنا باشد اقتصاددانان دارویی برای درمان تورم تجویز کنند بدون شک بهترین درمان تقویت تولید است.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه در سال‌های گذشته دولت تمام توان خود را برای حمایت از تولید به کار گرفته است، اظهار داشت: شاه کلید تولید و ارتقای بهره وری در دستان بخش خصوصی است، موضوعی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب نسبت به آن کوتاهی صورت گرفته است و راه برون رفت از بحران فضا دادن به بخش خصوصی است.

وی افزود: یکی از اهمیت دارترین اتفاق‌ها برای مدیریت تورم و افزایش تولید، افزایش بهره وری است که این موضوع توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی رقم نمی‌خورد و نیازمند حضور و ورود جدی بخش خصوصی است.

اعلایی گفت: بالای ۹۰ درصد صنایع استان قزوین تحت مدیریت بخش خصوصی است که با توجه به شرایط کشور بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود و می‌تواند منجر به رشد و توسعه استان شود.



استاندار قزوین با اشاره به وظایف دولت در قبال بخش خصوصی اضافه کرد: ابتدایی‌ترین وظیفه دولت در زمینه بخش خصوصی تسهیل گری در نظام اجراست که سعی می‌شود در استان به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: ریل گذاری یکی دیگر از وظایف نظام در قبال بخش خصوصی است که توسط مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد و به همین دلیل انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین جهت باید با دقت تصمیم گیری کرد و سلامت، صداقت، تخصص و گذشته افراد و اطرافیان آنها را مدنظر قرار داد.

وی افزود: از مردم و صنعتگران دعوت می‌شود در تحقق مشارکت حداکثری ایفای نقش داشته باشند چراکه به هر میزان که مشارکت ارتقا پیدا کند امنیت و ثبات آینده ایران تأمین می‌شود.