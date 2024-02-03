تالاب برم الوان بهمئی در کنوانسیون رامسر ثبت بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ثبت جهانی تالاب برم الوان بهمئی افتخاری ملی و بین المللی برای استان است.

وی با بیان اینکه تالاب‌ها در زمره اکوسیستم‌هایی هستند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند، گفت: ثبت جهانی این تالاب زمینه را برای دریافت کمک‌های بین المللی به تالاب فراهم می‌کند و کنوانسیون بر حفاظت و بهره‌برداری معقول از تالاب‌ها به ویژه در راستای فراهم کردن زیستگاهی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی تاکید دارد.

جاودان خرد تصریح کرد: افزایش نگرش‌ها در تمام ابعاد حفاظت و بهره‌برداری معقول و پایدار از تالاب‌ها یک ضرورت است.