تالاب برم الوان بهمئی در کنوانسیون رامسر ثبت بین المللی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ثبت جهانی تالاب برم الوان بهمئی افتخاری ملی و بین المللی برای استان است.
وی با بیان اینکه تالابها در زمره اکوسیستمهایی هستند که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوقالعادهای دارند، گفت: ثبت جهانی این تالاب زمینه را برای دریافت کمکهای بین المللی به تالاب فراهم میکند و کنوانسیون بر حفاظت و بهرهبرداری معقول از تالابها به ویژه در راستای فراهم کردن زیستگاهی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی تاکید دارد.
جاودان خرد تصریح کرد: افزایش نگرشها در تمام ابعاد حفاظت و بهرهبرداری معقول و پایدار از تالابها یک ضرورت است.
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