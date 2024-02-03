به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مقامی گروه مؤسسات مردم نهاد خانواده بهارنکو ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیشرفت‌های جمهوری اسلامی از بعد انقلاب چشمگیر است و این در حالی بوده که انقلاب فرصت رسیدن به شکوفایی را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

مدیر گروه مؤسسات مردم نهاد خانواده بهارنکو افزود: انقلاب اسلامی، رژیم طاغوت را به نظام مردم سالار تبدیل کرد و نشان داد که حضور مردم در همه مسائل به حل مشکلات می‌انجامد و در همین نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی بود که بهارنکو به کارهای خود وسعت داد و گامی مؤثر در حوزه خانواده برداشت.

مدیر عامل بهارنکو خاطر نشان کرد: در سایه این انقلاب، بهارنکو از یک مؤسسه مردم نهاد تبدیل به گروه مؤسسات و از یک نمایندگی به سی نمایندگی و از پنج نیرو به ۳۷٠ پرسنل، استاد و مشاور رسید.

مقامی در ادامه با بیان اینکه در دهه فجر امسال شاهد افتتاح دو نمایندگی دیگر از بهارنکو هستیم، گفت: یکی از این نمایندگی‌ها درون استانی و دیگری خارج از استان است و سی و یکمین نمایندگی بهارنکو به شهرستان فسا رسید که از ابتدای اسفند ماه خدمات مشاوره‌ای خود را به زوجین آغاز می‌کند.

مدیر عامل گروه مؤسسات مردم نهاد خانواده بهارنکو با بیان اینکه خبر بسیار خوب دیگر اینکه با توجه به موافقت شورای توسعه دفتر امور اجتماعی استانداری فارس در کشوری شدن طرح بهارنکو، اولین نمایندگی برون استانی این گروه مؤسسات در استان آذربایجان غربی_ شهرستان ارومیه افتتاح خواهد کرد، گفت: در این نمایندگی نیز خدمات رسانی به زوجین از اسفند ماه صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است که در ۲۸ خرداد ماه معاون بهداشت، معاون فرهنگی و مسؤول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به منظور شناخت و آشنایی با روند کار بهارنکو جهت اجرای طرح بهارنکو در استان خود از این بهارنکو بازدید کرده بودند.