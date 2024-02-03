به گزارش خبرنگار مهر، بصیر احمد حسین‌زاده ظهر شنبه در نشست رونمایی کتاب «افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات» که با حضور اهالی فرهنگ و هنر در مجتمع جهاد دانشگاهی برگزار شد به تشریح نحوه نگارش و گردآوری مطالب کتاب پرداخت.

نویسنده کتاب «افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات» با اشاره به اینکه مطالبی از تاریخ افغانستان در این کتاب وجود دارد که در هیچ کتب تاریخی دیگری ندیدم، افزود: همان طور که از نام کتاب پیداست، آنچه که روزنامه اطلاعات از افغانستان بیان کرده در این کتاب گنجانده شده است، اطلاعاتی در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۳۳ در روزنامه اطلاعات درج شده در این کتاب آمده است.

وی در خصوص ایده نگارش این کتاب گفت: سال‌ها پیش زمانی که در نمایشگاه کتاب تهران بودم به روزنامه اطلاعات سر زدم و جلدهای کاغذی را ملاحظه می‌کردم که به این نتیجه رسیدم که مطالب فوق‌العاده مفید و با ارزشی در آن وجود دارد و می‌شود روی آن کار و پژوهش انجام داد.

حسین‌زاده اظهار کرد: بسیار خوشبخت و خرسندم که این کتاب با همکاری روزنامه اطلاعات در موقعیت و مکان مناسب منتشر شد و همکاری دخترم در نگارش کتاب بسیار کمک کننده بود.

نویسنده کتاب «افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات» خاطر نشان کرد: پیش از انتشار کتاب، دیداری با مدیر مسئول روزنامه جامع باز در کابل داشتم که پیشنهاد دادم این مطالب به صورت پاورقی در این روزنامه منتشر شود که ایشان نیز موافقت کرد و در ۲۹۹ شماره منتشر شد.