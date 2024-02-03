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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

مدیرکل راهداری گیلان خبر داد؛

افتتاح همزمان ۸۷ پروژه راهداری گیلان در فومن

افتتاح همزمان ۸۷ پروژه راهداری گیلان در فومن

فومن- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: ۸۷ پروژه راهداری گیلان با اعتبار بیش از ۶ هزار میلیارد ریال به صورت همزمان در فومن افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نیک فهم بعد از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح آسفالت راه روستایی در شنبه بازار فومن اظهار کرد: ۸۷ پروژه راهداری با میزان اعتبار ۶۲۳ میلیارد تومان به صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این تعداد پروژه در حوزه‌های بهسازی و روکش آسفالت راه‌های روستایی به میزان ۱۲۰ کیلومتر و ۵۸ پروژه، بهسازی و روکش آسفالت راه‌های اصلی، فرعی و شریانی به میزان ۴۰ کیلومتر و ۱۰ پروژه احداث و بازسازی پل و ابنیه فنی به میزان ۱۵ دستگاه شامل (۹ دستگاه احداث و ۶ دستگاه بازسازی)، آسفالت حفاظتی شامل ۳۹ کیلومتر و یک پروژه و اجرای سیستم روشنایی به میزان ۲۴ کیلومتر و سه پروژه بوده است.

نیک فهم ادامه داد: احداث دیوار حفاظتی روستای کیش رودبار با اعتبار ۲ میلیارد تومان، روکش آسفالت راه روستایی دزدک با اعتبار ۵ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در سومین روز از دهه فجر در فومن است.

وی اضافه کرد: روکش آسفالت راه روستایی باغبانان_ خشکنودهان با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، روکش آسفالت راه روستایی خسمخ_ لختکی با اعتبار پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و روکش آسفالت راه روستایی شنبه بازار اولمان با اعتبار چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرستان فومن از دیگر پروژه‌هایی است که امروز به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6013300

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