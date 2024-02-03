همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دانشگاه کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علیرضا رهایی در نشست با مسؤولان دانشگاه کربلا، راهپیمایی اربعین را یک حماسه بزرگ برای جهان اسلام و تشییع توصیف کرد و گفت: هر نوع مطالعه و اقدامی که برای بهبود، گسترش و برگزاری با شکوه این مراسم انجام شود، حتما جا دارد و همه مشتاق هستند در این امر مشارکت کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه همکاران و اساتید جمهوری اسلامی ایران با زایران حسینی (ع) و دانشگاه کربلا در زمینه راهپیمایی اربعین و زمینه‌های دیگر از جنبه مطالعاتی و اجرایی همکاری داشته باشند، موجب خرسندی است و اهتمام خوبی برای این موضوع صورت خواهد گرفت.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: خوشبختانه از زمانی که اولین راهپیمایی اربعین انجام شد تحولات خوبی انجام شده و بسیاری از مسایل بهبود پیدا کرده است. اما به نظر می‌آید با توجه به اهمیت این همایش، هنوز کارهایی زیادی برای برگزاری هر چه بهتر این همایش وجود دارد.

رهایی همچنین بر ضرورت همکاری در زمینه علوم انسانی و فرهنگی با دانشگاه‌های عراق تاکید کرد و گفت: در حوزه‌های دیگر نیز همکاران ما می‌توانند، فکر کنند تا مشارکت و همکاری در زمینه حماسه اربعین صورت بگیرد.

وی همچنین حمل و نقل و اسکان زایران را در راس مسایل اساسی همایش اربعین دانست و افزود: مباحث مربوط به اطلاع رسانی، ارتباطات، حمل و نقل و توزیع آب، برق رسانی و مصرف بهینه انرژی، تهویه، محیط زیست از نظر آلودگی زمین، آب و هوا از موضوعات خیلی مهم راهپیمایی اربعین است که می شود در این زمینه همکاری کرد.

رهایی خاطر نشان کرد: مباحث مربوط به سلامت و کمک‌های پزشکی از یک طرف، همچنین مسائل ترافیکی و نحوه گردش علاقمندان برای انجام زیارت از دیگر مسایل مهم اربعین است که می تواند در این همکاری مطرح شود.

در حاشیه این نشست تفاهم نامه‌ای میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه کربلا به امضا رسید.

تعریف و برگزاری برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، انجام فعالیت‌های پژوهشی و صنعتی مشترک، برگزاری رویدادهای فرهنگی و علمی مشترک، چاپ مشترک مقاله و کتاب، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و برگزاری و سازماندهی بازدیدهای اعضای هیأت علمی از موضوعات این تفاهم نامه است.