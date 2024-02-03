قمی ها ۱۶ میلیارد تومان به ستاد بازسازی عتبات عالیات کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حافظی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ستاد بازسازی عتبات عالیات برای استان‌های مختلف کشور تعهداتی در زمینه جمع آوری کمک‌های مردمی مشخص کرده که طی ۹ ماه نخست امسال، مردم قم ۱۶ میلیارد تومان کمک کردند و به همه تعهدات خود عمل کرده و در این بخش رتبه نخست کشوری را دارد.

رییس ستاد عتبات عالیات استان قم گفت: برای سه ماه پایانی امسال ۱۰۰ میلیارد ریال باید از محل کمک‌های مردم قم جمع شود که این اقدام ان شالله محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه همایش نشان ارادت سه شنبه هفته اخیر در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار خواهد شد افزود: امید است با حضور اقشار مختلف مردم کمک‌های خوبی برای کمک به ساخت عتبات عالیات صورت گیرد.

حافظی در ادامه عنوان کرد: ستاد عتبات عالیات استان قم ۲ پروژه در شهرهای کربلا و کاظمین را حمایت می‌کند.

وی گفت: نخستین طرح در شهر کربلا پروژه ساخت صحن عقیله بنی هاشم است که این طرح در زیربنایی به وسعت ۱۶۰ هزار متر مربع در ۴ طبقه در جوار حرم مطهر امام حسین علیه السلام در حال احداث است.

رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان قم اضافه کرد: دومین طرحی که از سوی ستاد عتبات عالیات استان قم پشتیبانی می‌شود احداث صحن امام محمد باقر علیه السلام در ضلع شمالی حرم مطهر امام کاظم علیه السلام است که این پروژه در سال آینده مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.