به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر شنبه در آئین افتتاحیه سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم (ویژه مردان) در مشهد اظهار کرد: مسابقات قرآن این بنیاد برگزار می‌شود تا سبک زندگی قرآنی و تربیت مبتنی بر قرآن ملاک برنامه‌های آموزشی قرار گیرد و از آن بهره‌مند شویم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: قرائت و انس با قرآن به تدریج منجر به تغییر زندگی ما خواهد شد و انسان قرآنی اهل تقوا می‌شود و خدا از انسان مؤمن صیانت می‌کند.

وی گفت: شما خانواده‌ها و فرزندان شهدا تابلوی تمام عیار آرمان‌ها و هستی‌شناسی پدران خود هستید و مسؤولیت بیشتری دارید.

قاضی زاده اضافه کرد: شما افرادی اهل قرآن هستید و پدران شما نسبت در موضوع زندگی قرآنی پیشتاز بودند و اکنون مسؤولیت این مدل زندگی بر دوش شماست.

مدیرکل دفتر سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، مناسبت‌ها و آئین‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار شد که در مرحله شهرستانی بیش از هفت هزار نفر، در مرحله استانی سه هزار نفر و در مرحله کشوری نیز ۵۰۰ نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مهدی متین پور افزود: مرحله کشوری این مسابقات در بخش خواهران با حضور بیش از ۳۰۰ نفر در هشتم بهمن ماه برگزار شد و امروز شاهد افتتاحیه مسابقات با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مردان هستیم.