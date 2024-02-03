برتری قطر برابر ازبکستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال قطر و ازبکستان در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا از ساعت ۱۹ امروز در ورزشگاه «البیت» قطر با قضاوت «کیم هیگان» به مصاف هم رفتند که نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود قطر به پایان رسید.

برای قطر در نیمه اول «اتکیر یوسوپوف »(۲۷- گل به خودی) گلزنی کرد.

نیمه اول

این دیدار در حالی برگزار شد که قطری‌ها امیدوارند با بهره گیری از امتیاز میزبانی و حضور تماشاگران خودی بتوانند به برتری برسند و راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

در اوایل بازی تیم قطر توپ و میدان را در اختیار داشت و نخستین حمله این تیم در دقیقه ۱۱ رقم خورد و ارسال بلند «احمد فتحی» از میانه میدان به عمق خط دفاعی ازبکستان در محوطه جریمه به «اکرم عفیف» رسید که ضربه پای چپ او را دروازه بان ازبکستان مهار کرد.

گلزنی قطر به لطف اشتباه دروازه‌بان ازبکستان

در دقیقه ۲۷ «حسن الهیدوس» از سمت راست صاحب توپ شد و در حالی در کناره‌های خط عرضی صاحب توپ بود ارسال خود را انجام داد که توپ پس از برخورد با مدافع ازبکستانی و به دنبال آن دفع اشتباه دروازه‌بان این تیم تغییر مسیر پیدا کرد و وارد دروازه شد تا نخستین گل عنابی‌ها به ثمر برسد.

در دقیقه ۳۶ «اوستون اورونوف» حرکت خود را از سمت چپ آغاز کرد و وارد محوطه جریمه قطر شد و پس در عرض او به «عزیزبک تورگون‌بائف» رسید که مدافع تیم ملی قطر خود را برابر ضربه او پرتاب کرد تا این ضربه در آستانه ورود به دروازه با برخورد به او به کرنر برود.

نیمه اول این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تیم ملی فوتبال قطر به پایان رسید.