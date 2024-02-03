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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۵

تمدید مهلت رفع بدهی‌های مالیاتی/ عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید

تمدید مهلت رفع بدهی‌های مالیاتی/ عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید

رئیس اتاق بازرگانی گفت: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد، متأسفانه بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن زاده امروز در یکصد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بعد از هشت ماه توقف در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: با همه توقعی که از بانک‌ها وجود دارد، متأسفانه بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای واحدهای تولیدی همکاری خوبی ندارند و بیشتر به پرداخت تسهیلات تکلیفی دولت را می‌پردازند و مجالی برای اینکه در کنار واحدهای تولیدی باشند، باقی نمی‌ماند و این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور واحدهای کوچک و متوسط هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: لذا لازم است همکاری بیشتری در این زمینه انجام شود تا منجر به توقف واحدهای اقتصادی نشود. انتظار فعالیت اقتصادی در خصوص مطالبات مالیاتی آن است که با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری انجام شود و فرصت پرداخت بدهی‌های مالیاتی تمدید شود.

کد مطلب 6013478
زهره آقاجانی

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