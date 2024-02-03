فعالیت آموزشی برخی مدارس خراسان رضوی روز یکشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدزاده گنج اظهار کرد: به علت برودت هوا، بارش برف و لغزندگی سطح معابر، فردا یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان‌های گلبهار و چناران در نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: همچنین فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی در شهرستان‌های طرقبه شاندیز و کدکن تربت حیدریه در نوبت صبح به صورت غیر حضوری و از طریق پیام رسان شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی و فعالیت مراکز جامع سنجش آموزش و توانبخشی مناطق و شهرستان‌های یاد شده تعطیل هستند.