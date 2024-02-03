  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۹

رییس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی:

فعالیت آموزشی برخی مدارس خراسان رضوی روز یکشنبه غیرحضوری شد

فعالیت آموزشی برخی مدارس خراسان رضوی روز یکشنبه غیرحضوری شد

مشهد- رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیت برخی از مدارس استان خراسان رضوی در نوبت صبح و عصر فردا، یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدزاده گنج اظهار کرد: به علت برودت هوا، بارش برف و لغزندگی سطح معابر، فردا یکشنبه ۱۵ بهمن ماه، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان‌های گلبهار و چناران در نوبت صبح و عصر به صورت غیر حضوری است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: همچنین فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی در شهرستان‌های طرقبه شاندیز و کدکن تربت حیدریه در نوبت صبح به صورت غیر حضوری و از طریق پیام رسان شاد برگزار خواهد شد.

وی افزود: مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها، مدارس استثنایی و فعالیت مراکز جامع سنجش آموزش و توانبخشی مناطق و شهرستان‌های یاد شده تعطیل هستند.

کد مطلب 6013490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها