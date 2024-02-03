جهاد تبیین تکلیف اصلی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید هاشم الحیدری شامگاه شنبه در یادواره شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت و تجمع بزرگ راهیان قدس در مصلی رشت اظهار کرد: شکر نعمت منجر به افزایش و برکت می‌شود و شکر زبانی هم کافی‌است باید در عمل به آن برسیم.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین نعمت در اسلام واقعه غدیر است و بر لزوم غدیر شناسی تاکید کرد و افزود: غدیر بزرگ‌ترین عید جهان اسلام است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

ولایت مداری حرف بزرگ غدیر بود

حجت الاسلام الحیدری با بیان اینکه ولایت مداری حرف بزرگ غدیر بود، گفت: انجام واجبات شرعی و مستحبات در کنار حمایت از ولی امر مسلمین و ولایت مداری بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه حکومت امام خمینی (ره) بعد ۱۴۰۰ سال اتفاق افتاد، افزود: حاکمیت امام راحل بر پایه مردم سالاری دینی بنا شد.

رهبر جبهه مقاومت در عراق با اشاره به نحوه شکل گیری انقلاب اسلامی و نهضت امام راحل بیان کرد: نهضت امام راحل مردمی‌ترین انقلاب در جهان است.

حجت الاسلام الحیدری با بیان اینکه مردم شاکله اصلی انقلاب اسلامی هستند، گفت: مردم به حاکمیت و نهضت امام راحل و انقلاب اسلامی معنا بخشیدند.

دبیرکل جنبش اسلامی عهدالله عراق با بیان اینکه مهمترین جهاد جهاد تبیین است، افزود: قدرت نظامی و موشکی و اقتصادی بدون جهاد تبیین معنا ندارد.

رهبر جبهه مقاومت در عراق با بیان اینکه سلاح برنده حضرت زینب (س) جهاد تبیین است، گفت: به تعبیر حضرت آقا زینب کبری سلام الله علیها با جهاد تبیین واقعه عاشورا زنده کرد.

جهاد تبیین تکلیف و فتوای الهی است

حجت الاسلام الحیدری با بیان اینکه جهاد تبیین تکلیف و فتوای الهی است، اضافه کرد: جهاد تبیین تکلیف جهان اسلام است و در محدوده مرزی خاصی منحصر نمی‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد انفعالی در خصوص جهاد تبیین افزود: برای فریضه جهاد تبیین باید اتاق فکر، اندیشه و عملیات تشکیل شود.

این رهبر بزرگ جبهه مقاومت در عراق با بیان اینکه جهاد تبیین باید محور اصلی آحاد جامعه قرار گیرد، گفت: امروز بیش از هر چیز به موشک‌های فرهنگی و جهاد تبیین داریم.

الحیدری با بیان اینکه مکتب حاج قاسم برگرفته از مکتب رهبری و امامین انقلاب است، اضافه کرد: مکتب ولایت فقیه و رهبری اهم بر مکتب حاج قاسم است.

وی با اشاره به برخی چالش‌های فرهنگی و ول انگاری‌ها در جامعه افزود: جمهوری اسلامی سراسر معنویت و پاکی بوده و برخی چالش‌های فرهنگی طبیعی است.

این رهبر بزرگ جبهه مقاومت در عراق با بیان اینکه پیشرفت معنوی و اعتقادی جوانان ایرانی وصف ناپذیر است، گفت: در شرایط فعلی جنگ روانی، نرم و رسانه‌ای جوانان با ایمان و با معرفت تربیت می‌شوند که بسیار ارزشمند است.

ایرانی ها دارای امنیت اقتصادی هستند

الحیدری با بیان اینکه ایرانی ها دارای امنیت اقتصادی هستند، اضافه کرد: در بسیاری از کشورها مردم به نان شب شأن هم محتاج هستند.

رهبر بزرگ جبهه مقاومت در عراق با اشاره به اینکه جهاد تبیین نیاز اصلی و ضروری جامعه اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی الگوی تمام عیار مدیریتی در جهان است.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های انقلاب اسلامی را تبیین کنید، گفت: برخی افراد و بزرگان فقط انقلاب اسلامی را نقد می‌کنند و دستاوردها و پیشرفت‌ها را نمی‌بینند.

حجت الاسلام الحیدری با بیان اینکه دفاع از نظام جمهوری اسلامی در اولویت قرار گیرد، اضافه کرد: جهاد تبیین باید محور همه مسؤولان نظام و مردم قرار گیرد.