به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز یک شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراه‌هایی شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین در سطح پایتخت بودیم.

وی افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراه‌های آبشناسان – سردار جنگل، همت - اشرفی، و، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله، شیخ فضل الله - جناح و حکیم – پیامبر و در بزرگراه‌های ذکر شده حجم بار ترافیکی سنگین می‌باشد و همچنین ترافیک در محدوده بزرگراه جلال – نصر، علامه – دهکده و چمران - نهج‌البلاغه است.

وی گفت: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه بابایی - نیروی زمینی، زین الدین- شهید صیاد شیرازی، جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) – شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی – صیاد شیرازی و رسالت هم فعلاً بدون ترافیک است.

سرهنگ شریفی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین می‌باشد که می‌طلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.