واگذاری حدود ۹۰ واحد مسکونی به متقاضیان شوشی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حویزه پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین بهره برداری از ۸۴ واحد مسکن مهر شوش بیان کرد: همزمان با سومین روز از دهه فجر، ۸۴ واحد مسکونی مسکن مهر و پنج واحد مسکن مددجویی کمیته امداد در این شهر به بهره برداری رسید.

فرماندار شوش با اشاره به اهتمام مدیریت این شهرستان برای کمک به خانه دار شدن خانوارهای کم برخوردار، اضافه کرد: ۵ مسکن مددجویی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال برای خانواده‌های زیرپوشش کمیته امداد از جمله طرح‌هایی است که امروز به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر اینکه تمام مسکن‌های مهر باقی مانده شوش تعیین تکلیف شده‌اند، افزود: وضعیت تعاونی‌هایی که موفق به تکمیل واحدهای مسکن مهر نشده‌اند به طور جداگانه بررسی و برای هر یک تصمیم‌گیری شده است.

حویزه گفت: در اوایل سال آینده نیز بیش از ۳۹۰ واحد مسکن مهر در این شهرستان تکمیل و به بهره برداری می‌رسد که با این امر مهم پرونده مسکن مهر در شوش برای همیشه بسته می‌شود.

به گزارش مهر، جمع کل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان شوش ۱۰ هزار و ۳۵ نفر بوده که درخواست ۲ هزار و ۱۰۰ نفر تأیید نهایی شدند.