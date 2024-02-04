مراکز سراج در ۵ شهر خوزستان راه اندازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری نیا پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه با اشاره به راه‌اندازی مراکز سلامت روانی - اجتماعی (سراج) در پنج شهرستان استان خوزستان همزمان با دهه فجر اظهار کرد: این مراکز با هدف ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات سلامت روانی اجتماعی به جامعه هدف و به ارتقای سلامت و کیفیت زندگی افراد و رضایت مراجعه کنندگان، بیماران و خانواده آنان کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: با وزارت بهداشت در خصوص راه‌اندازی مرکز سراج در شهرستان‌های ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، ماهشهر و اندیمشک مکاتبه شد که متعاقب آن و با توجه به تاکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت بر توسعه واحدهای سلامت روانی - اجتماعی (سراج)، موافقت از سوی مدیرکل سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای استقرار ۵ مرکز سراج دریافت و این کار اجرایی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز اضافه کرد: انتظار می‌رود به ازای هر شبکه بهداشت و درمان یا مرکز بهداشت شهرستان، یک واحد سراج با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شکل بگیرد، در صورتی که یک مرکز بهداشت بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد، به ازای این جمعیت یک مرکز تأسیس خواهد شد، البته در مناطق محروم، این سرانه می‌تواند به یک‌چهارم تقلیل یابد.

بختیاری نیا با اشاره به بسته‌های خدماتی که در مراکز سراج ارائه می‌شوند، گفت: این بسته‌ها شامل خدماتی مبتنی بر شواهد علمی معتبر هستند که سابقه عرضه آنها در کشور وجود دارد و اثربخشی و قابلیت اجرای آنها سنجیده و اثربخشی آن در مقالات منتشر شده است.

وی افزود: خدمات مراقبت مشارکتی در سلامت روان شامل همه خدمات تشخیصی، دارودرمانی، روان درمانی فردی و گروهی و مداخله‌های اجتماعی است که شامل مراقبت و ارائه خدمات چندجانبه و همکاری در مدیریت موردی مراجعان و بیماران است.

بختیاری نیا ادامه داد: مراقبت پس از ترخیص بیماران روان پزشکی با مشکلات شدید شامل ویزیت در منزل، پیگیری تلفنی، آموزش بیمار یا مراجع و خانواده، ارائه بسته مددکاری مبتنی بر فرد و خانواده شامل ارائه خدمات مددکاری فردی مانند تشخیص مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در فرد مانند بدرفتاری با کودک، خشونت خانگی و بی سرپرستی یا بد سرپرستی فرد و توانمندسازی‌هایی که بیشتر با برقراری ارتباط خانواده‌ها، بدنه مردمی مرتبط یا دستگاه‌های دولتی تا رسیدن به رفع مشکل اجتماعی فرد انجام می‌شود از دیگر خدمات در مراکز یادشده هستند.

وی اظهار کرد: بسته مددکاری جامعه‌ای یا اقدام جامعه شامل فعال‌سازی مردم منطقه در راستای کاهش زمینه‌های آسیب‌زای سلامت و کاهش زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی و ارتقای زمینه‌های سلامت روان در محله و منطقه است که در قالب خانه مشارکت مردم در سلامت به فعالیت می‌پردازد.