به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود الحیانی عضو ائتلاف فتح عراق اعلام کرد که حمله آمریکا به منطقههای «القائم» و «عکاشات» بازشدن برخی گذرگاهها برای ورود تروریستهای داعش به منطقههای غربی عراق را در پی داشته است.
الحیانی گفت: ورود گروههای تروریستی به منطقه «۱۶۰» بسیار خطرناک است و اظهارات مقامات آمریکایی پیش از حمله به ورود این گروهها اشاره داشت. هدف آمریکا از حمله به خاک عراق متزلزلساختن اوضاع پایدار امنیتی آن است.
وی ادامه داد: خطر فعالشدن این گروهها تنها شامل منطقههای غربی نمیشود، بلکه این موضوع روی تمامی منطقههای عراق تاثیر میگذارد.
الحیانی افزود: پیروزیهای حشد شعبی در مبارزه با گروه تروریستی داعش، اثر بزرگی را در میدان نبرد علیه این دست گروهها بر جای گذاشت.
گفتنی است ۲ شب پیش آمریکا سلسله حملههایی را علیه عراق و سوریه به انجام رساند و مدعی شد که این حملهها در پاسخ به کشته و زخمیشدن برخی نظامیان این کشور در خاک اردن به انجام رسیده است.
روز گذشته حشد شعبی عراق نیز با صدور بیانیهای اعلام کرد: شب گذشته حملههای آشکار و خصمانه آمریکا به مقرهای امنیتی رسمی حشد شعبی با حملههای هوایی به مواضع رزمندگان قهرمان ما در شهرستان قائم در غرب عراق تکرار شد. در نتیجه این حمله ۱۶ نفر شهید شدند و ۳۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند. این در حالی است که جستجو برای یافتن پیکر برخی افراد ناپدیدشده نیز ادامه دارد.
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