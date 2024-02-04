ضرورت تغییر رویکرد در جامعه شیلاتی/ بحران آب شوخی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی بعدازظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی محققان و پژوهشگران دانشگاه، بخش تحقیقات و اجرایی در حوزه شیلات کشور که در سالن شورای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور یکی از قدیمی ترین مجموعههای پژوهشی کشور است که حدود ۱۰۵ سال سابقه دارد.
وی افزود: این مؤسسه تا اوایل دهه ۸۰ شمسی ذیل شرکت سهامی شیلات وقت فعالیت میکرد که در صورت گذشته نگری به این موضوع در مییابیم که بیشترین رشد و شکوفایی را در آن زمان یا سالهای یک دهه پس از آن در شیلات کشور مشاهده شده و میشود اما احساس میکنم در سالهای اخیر نتوانستهایم آن اثربخشی را در مجموعه کلان کشور داشته باشیم.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مطرح کرد: یکی از مهمترین و در اولویت ترین موضوعات توسعه کشور شیلات است که با توجه به پتانسیلهای خود میتواند به عنوان یک سند حتی در حد یک وزارتخانه در آینده مطرح شود. ما نتوانستهایم در بسیاری از حوزهها حکمرانی خوبی داشته باشیم و امروز میبینیم که برخی مشکلات ناشی از این موضوع هستند.
بهمنی با تاکید بر ضرورت واکاوی مسائل و یافتن راهکارهایی برای برون رفت از این بست عنوان کرد: در درجه اول باید آسیب شناسی کنیم که سیاستهای کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، فصل الخطابی برای ایجاد تعهدات جدید است و شاید در قالب آن آسیب شناسی لازم باشد امروز یک آمایش سرزمینی جدید از وضعیت شیلات در کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز نیازمندیم که مدل حکمرانی خود را در حوزههای علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی تغییر دهیم، اظهار کرد: بحث تغییر اقلیم و بحران آب شوخی نیستند و جهان را منقلب کردهاند، ما نیز تحت تأثیر آنها قرار گرفتهایم و شرایط در آینده نه چندان دور دشوار خواهد شد و همه ما به عنوان افراد علمی و صاحب نظر و دلسوز این کشور باید پاسخگو باشیم.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با تاکید بر اینکه ضرورت دارد در جامعه شیلاتی کشور یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد، از تشکیل شوراهای راهبردی تحقیقات در حوزههای مختلف در وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: یکی از آنها شورای راهبردی تحقیقات شیلات است که پنج مؤسسه و پژوهشگاه در آن عضویت دارند.
بهمنی با اشاره به اینکه احساس میکنم تا زمانی که سازوکار حمایت مادی از پژوهشهای کاربردی توسط دانشگاه و مؤسسات پژوهشی فراهم نشود، اتفاقی نمیافتد، خاطرنشان کرد: کارگروههای مختلفی نیز تشکیل و پروژههای بسیاری برای آنها مصوب و اولویت بندی شده است که بخش اعظمی از آنها با همکاری دانشگاهها انجام میشود.
مهدی شکوری، معاون آبزی پروری سازمان شیلات کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کشور از عدم سیاستگذاری یکپارچه رنج میبرد، گفت: برای تعریف سیاستگذاری یکپارچه نهایتاً به یک فهم مشترک و سپس یک هدفگذاری مشترک می رسیم اما ما معمولاً در حوزه تصمیم سازی به فهم مشترک نمی رسیم و هر پدیده و فرایندی را از دید خود بررسی میکنیم، در نتیجه اگر به هدف مشترک هم دست پیدا کنیم، اعتماد لازم را به آن نداریم.
وی اضافه کرد: اما وقتی هدفگذاری شد، باید آن را مقدس بشماریم و بدان پایبند باشیم و نباید در آن هدف تعرض ایجاد کنیم، بلکه باید کمک کنیم تا محقق شود. سند امنیت غذایی که تدوین شده یکی از اسناد بالادستی محسوب میشود و در آن آمده که در ۱۰ سال آینده باید ۲.۶ میلیون تن محصول در حوزه شیلات تولید شود و همه دستگاهها مکلف هستند به تحقق این هدف کمک کنند.
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