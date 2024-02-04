چهار مدال طلا، نقره و برنز حاصل تلاش تکواندوکاران ایران در فجیره

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره رقابت‌های بین المللی فجیره امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه با برگزاری مسابقات رده سنی بزرگسالان و با حضور ۴۵۹ تکواندوکار در ورزشگاه «شیخ زائد» شهر فجیره آغاز شد که حاصل تلاش ۵ نماینده کشورمان کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز بود.

در وزن ۵۸- کیلوگرم تیم ملی ایران سه نماینده داشت که مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند. مهدی حاج موسایی مرد طلایی ایران در این وزن بود. وی دور نخست استراحت داشت، سپس با برتری برابر «بولانوف» از قزاقستان، «عبدالله غلام» از امارات، «رافائل کادوسی» از کشور لبنان به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. حاجی موسائی در این مرحله مقابل «محسن رضایی» از کشور افغانستان در ۲ راند متوالی صاحب پیروزی شد و راهی مبارزه پایانی و دیدار با ابوالفضل زندی شد و در نهایت هم با پیروزی در این مبارزه به نشان طلا دست پیدا کرد.

زندی دومین نماینده کشورمان در این وزن، بعد از یک دور استراحت کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «ابیلکاشیم» از قزاقستان آغاز کرد و در ادامه هم مقابل «اوتاجونوف» از ازبکستان، «پو ین چن» تکواندوکار عنوان دار جهان از چین تایپه و علیرضا حسین پور دیگر نماینده کشورمان در این وزن با نتایج مشابه پیروز شد. وی در فینال به حاج موسایی باخت و به نشان نقره رسید.

علیرضا حسین پور در همین وزن نیز بعد از یک دور استراحت، «یشاک علی خان» از قزاقستان، «صیاد داداشف» از جمهوری آذربایجان و «هارون خان» از پاکستان را شکست داد و به فینال به دیدار نیمه نهایی صعود کرد. حسین پور در این مرحله برابر «ابوالفضل زندی» از کشورمان در ۲ راند باخت و به نشان برنز دست یافت.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم آرین سلیمی ابتدا «ماولونوف» تکواندوکار ازبکستانی را شکست داد و در ادامه «روسلان زاپاروف» از قزاقستان را پشت سر گذاشت. وی در مرحله یک نیمه نهایی «منگ ان لی» از چین تایپه را بدون دردسر و بانتیجه ۲ بر صفر شکست داد. سلیمی در مبارزه نهایی مقابل «میلاد بیگی» حریف دارنده مدال‌های جهانی و المپیک از کشور جمهوری آذربایجان دو بر یک به برتری دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد

در همین وزن میرهاشم حسینی در مبارزه اول به دیدار «محند ابولطیف» از عربستان رفت و پیروز شد اما برابر «روسلان زاپاروف» از قزاقستان شکست خورد و حذف شد.

گفتنی است مجید افلاکی به عنوان سرمربی، رضا ایمان زاده مربی و دکتر یاوری پزشک تیم ملی در این مسابقات هستند.