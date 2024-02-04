کرمانشاه جهانشهر رکورد دار ثبت ملی خوراک/۳۷ خوراک ثبت ملی شد

داریوش فرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور شورای ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور در کرمانشاه با ثبت ملی ۳۷ خوراک استان یک اتفاق بزرگ و بی‌نظیر رقم خورد.

وی افزود: در نشست این شورا به میزبانی کرمانشاه، پرونده ۴۰ خوراک از ۲ استان کرمانشاه و کردستان مورد داوری قرار گرفت که مورد پذیرش اعضای شورای ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور برای ثبت ملی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه با بیان اینکه از این تعداد ۳۷ مورد خوراک متعلق به استان کرمانشاه بود، تصریح کرد: باتوجه به اینکه هر استان سالانه سهمیه ثبت ملی ۲ یا ۳ غذا را دارد، این برای اولین بار است که این تعداد غذا از یک استان در شورای ثبت ملی میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت ملی می‌رسد.

وی ادامه داد: کرمانشاه به عنوان جهانشهر خلاق خوراک ایران در یونسکو از نظر تنوع غذایی ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، که با نظر مساعد شورای ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس کشور الان رکورد دار خوراک ثبت ملی شده کشور است.

وی گفت: پیش از این ۲۲ خوراک استان در فهرست میراث‌فرهنگی ناملموس کشور به ثبت ملی رسیده بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، در خاتمه با اعلام اینکه پیش از این ۱۲۵ میراث ناملموس استان ثبت شده است، تصریح کرد: با این اتفاق ویژه تعداد مواریث ناملموس استان کرمانشاه به ۱۶۲ مورد افزایش یافت.