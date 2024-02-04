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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱

دبیرستاد انتخابات استان سمنان:

تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در استان سمنان افزایش یافت

تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در استان سمنان افزایش یافت

سمنان- دبیرستاد انتخابات استان سمنان گفت: با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، تعداد داوطلبان در چهار حوزه انتخابیه استان به ۱۳۸ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شجاعی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان سمنان در استانداری ضمن بیان اینکه تعداد نامزدهای انتخاباتی استان افزایش یافت، تاکید کرد: ۱۵ نفر دیگر به آمار نامزدهای انتخاباتی افزوده شد.

وی با بیان اینکه این افزایش بر اساس اعلام شورای نگهبان در ادامه رسیدگی به اعتراض داوطلبان رقم خورده است، افزود: صلاحیت ۱۵ نفر نیز توسط شورای نگهبان احراز شد

دبیر ستاد انتخابات استان سمنان با بیان اینکه در حوزه انتخابیه سمنان، مهدیشهر و سرخه پنج نفر به تعداد نامزدها افزوده شدند، گفت: در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی چهار نفر دیگر وارد کارزار انتخابات شدند.

شجاعی با بیان اینکه حوزه انتخابیه دامغان پنج نفر تائید صلاحیت شدند، ابراز کرد: حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان نیز یک نفر به تعداد نامزدها افزوده شد.

وی افزود: با احتساب تأیید شدگان جدید، مجموع تأیید صلاحیت شدگان در سطح استان از ۱۲۳ نفر به ۱۳۸ افزایش یافت.

کد مطلب 6014637

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