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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۷

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

خیزش دنیا علیه اسرائیل نتیجه افشاگری های جبهه حق است

خیزش دنیا علیه اسرائیل نتیجه افشاگری های جبهه حق است

ورامین- جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خیزش دنیا علیه اسرائیل نتیجه افشاگری های جبهه حق است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی شامگاه یکشنبه در همایش اصناف و بازاریان ورامین، گفت: مردم ورامین به تکلیفشان ادا و در پانزده خرداد با بصیرت مثال زدنی خود یک ایران را از خواب بیدار کردند.

فدوی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به طور مداوم نبرد حق و باطل در جریان بوده است گفت: از ابتدای نهضت، به این انقلاب حمله شد ولی حتی یک پیروزی را دشمن ما نمی‌تواند نام ببرد که بر آن دست یافته باشد. وی افزود: وقتی انقلابی خدایی و بر اساس موازین اسلامی باشد اینچنین بارور می‌شود و شما مردم ورامین سهم بزرگی در این پیروزی دارید که در شصت سال قبل نهال آن را کاشتید.

وی نقش مردم در استحکام نظام اسلامی را ستود و بیان کرد: سربلندی نظام در چهل و پنج سال گذشته بخاطر شما مردم است و بدانید که خداوند طرف حق است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: جبهه استکبار متحد الشکل برعلیه ما دسیسه می‌کنند و در هیچ مقطعی این چنین دشمنی برعلیه ملتی ثبت نشده و خود این دشمنان به شکست اذعان دارند و در مسئله نظامی حتی یک تیر به سمت این کشور شلیک نکرده اند و این فقط و فقط بخاطر وعده الهی است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است که خداوند متعال به حزب الله وعده پیروزی نهایی را داده است.

وی افزود: آمریکا همیشه در تمامی قضایا حق به جانب رفتار می‌کند و به دنبال همراهی ایادی خود علیه مظلومان عالم است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام راحل از همان ابتدا اسرائیل را غده سرطانی منطقه نامیده بود گفت: اکنون دنیا فهمیده است بصیرت رهبر انقلاب از تمامی دنیا جلوتر بوده است.

فدوی خیزش دنیا علیه اسرائیل را نتیجه افشاگری‌های جبهه حق انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم دنیا اکنون شعارهای انقلاب اسلامی را علیه آمریکا و اسرائیل سر می‌دهند و فهمیده اند که آمریکا هفتاد و پنج سال آنها را در خصوص قضیه اسرائیل فریب داده است.

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد انتخابات گفت: هدف دشمن از القای عدم حضور در انتخابات به دلیل اشتباه محاسباتی آنها است و مردم بدانند اگر پرشور تر در این انتخابات حاضر شوند قطعاً شکست دیگری در کارنامه آنها ثبت خواهد شد.

فدوی عنوان کرد: قانون اساسی ما بر متن دین مبین اسلام بنا شده و ما مدافع مظلوم و مقابل ظالم هستیم هنر خبیثان عالم، ریختن بمب بر سر بی دفاعان عالم است و از طرف دیگر، یمن قهرمان را شاهد هستیم که مقابل کشورهای حامی اسرائیل خونخوار با الگوپذیری از مقاومت مردم ایران ایستاده اند.

کد مطلب 6014651

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