به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هاشمی باجگانی، روز یکشنبه در نشستی خبری با تشریح طرح‌های حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: تا پایان سال جاری از هشت طرح بهداشتی و درمانی در سطح استان بهره برداری می‌شود که از جمله این طرح‌ها می‌توان به راه اندازی سی‌سی‌یو و سی‌تی‌اسکن بیمارستان بهاباد، اورژانس مناطق دره گاهان، سورک و ده‌بالا، مرکز جامع سلامت نعیم آباد و طزرجان و طرح توسعه بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریز اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، اعتبار هزینه شده برای این طرح‌ها را ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از این میزان توسط خیران و بقیه توسط دولت تأمین شده است.

وی در پاسخ به سؤوال خبرنگار مهر در مورد پروژه‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: طی دو سال گذشته هیچ کلنگ زنی جدیدی نداشتیم و اغلب طرح‌هایی که طی این مدت افتتاح شده، پروژه‌های نیمه تمامی بوده که برخی از آنها عمر ۲۰ ساله دارند.

طرح توسعه بیمارستان مهریز پس از ۲۰ سال آماده بهره‌برداری شد

هاشمی باجگان با بیان اینکه به سمت کیفی سازی مراکز فعال حرکت کرده ایم، یادآور شد: از طرح‌های نیمه تمامی که تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد، طرح توسعه بیمارستان مهریز است که از سال ۸۸ با مشارکت خیران شروع شده بود و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که در این مدت، تکمیل و تجهیز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: همچنین بیمارستان بحران نیز در سال ۹۸ آغاز شد که این بیمارستان نیز نیمه کاره بود اما اکنون در مرحله تکمیل قرار گرفته است.

هاشمی باجگان با بیان اینکه ۲۰ پروژه بهداشتی نیمه تمام مرتبط با طرح تحول سلامت از دولت یازدهم بود، اظهار کرد: اغلب پروژه‌هایی که اکنون بهره‌برداری می‌شود، مربوط به دهه ۹۰ بود.

۱۵ تا ۲۰ پروژه نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان استان یزد داریم

وی عنوان کرد: ۱۶۰ پروژه حوزه بهداشت و درمان در دهه ۹۰ آغاز شده بود که بسیاری از آنها طی دو سه سال اخیر تکمیل شد و اکنون فقط ۱۵ تا ۲۰ طرح نیمه تمام در حوزه بهداشت و درمان داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد از اضافه شدن ۸۲ تخت ویژه و ۲۰۰ تخت معمولی به تخت‌های بستری مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: تعداد تخت‌های بستری استان به هزار و ۵۰۰ تخت افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۱۷ هزار و ۳۴۹ نفر در مراکز درمانی دولتی استان بستری شده، یک میلیون و ۳۰ هزار نفر هم در مطب‌های پزشکان ویزیت و ۸۳ هزار و ۳۰۰ نفر در مراکز اورژانس استان تحت درمان قرار گرفتند.

هاشمی همچنین از ساخت پنج بیمارستان در استان خبر داد و گفت: این بیمارستان‌ها حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و هزینه مورد نیاز برای اتمام این طرح‌ها ۶۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در این نشست همچنین به بیان بخش‌هایی از اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته در حوزه‌های درمان، بهداشت، آموزش پزشکی و تحقیقات پرداخت.