به گزارش خبرنگار مهر، امین صالحی، روز یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به برخی طرح‌های اجرا شده در این دانشگاه اظهار کرد: سالانه به طور میانگین ۴۰۰ طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی یزد مصوب می‌شود که از این تعداد، ۳۰۰ طرح نهایی می‌شود.

وی همچنین از انتشار حدود هزار مقاله از طرح‌های یاد شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی خبر داد.

صالحی همچنین در این نشست به تشریح برخی طرح‌های بررسی شده در این دانشگاه پرداخت که از جمله این تحقیقات می‌توان به تصادفات منجر به فوت شهری، اثر ویتامین ب بر وزوز گوش، تاثیر آب پنیر بر یبوست کودکان و ... اشاره کرد.