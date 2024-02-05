  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۰

عربستان از تکمیل سامانه پهپادی رزمی این کشور خبر داد + فیلم

عربستان از تکمیل سامانه پهپادی رزمی این کشور خبر داد + فیلم

رییس هیأت مدیره شرکت عربستانی از تکمیل پروژه سامانه پهپادی این کشور با نام «سوموم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه عربستان سعودی از تکمیل و توسعه سامانه پهپادی نظامی این کشور با نام «سوموم» خبر داد.

سلمان الشثری، رییس هیأت مدیره شرکت «اینترا فناوری، فاش کرد که طراحی سامانه پهپادی «سوموم» توسط یکی از تولیدکنندگان بومی پهپاد در عربستان سعودی تکمیل شده است.

سلمان الشثری در گفت‌وگو با شبکه الاخباریه اعلام کرد که هواپیمای مذکور در نمایشگاه دفاعی ۲۰۲۲ معرفی شد و در آن زمان مدلی بود که برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت.

الشثری خاطرنشان کرد که طراحی این پهپاد اکنون تکمیل شده است و مراحل آزمایش این هواپیما آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هواپیمای «سوموم» یکی از سامانه‌های مورد نیاز بازار داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به شمار می‌رود افزود: این هواپیما در ارتفاع تقریبی ۵۰ هزار پایی پرواز می‌کند و قابلیت حمل مقادیر زیادی سلاح را دارد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵ وارد خدمت شود.

کد مطلب 6014767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • NP IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 1
      پاسخ
      ما در منطقه یک اتحاد مشترک قوی در مقابل دشمنان بیگانه نسل کشان قرن در منطقه مرزها کشورها می خوایم با یک اتحاد قوی منطقه ای ، همینطور که آمریکا متحدان اروپایی خودش در منطقه شرق آسیا تشکیل داده اند .
    • NP IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      دیگه کشورهای عرب هم باید خودشون رو متحد قوی کنند اگر واقعا به فکر امنیت ملت حفظ کشور خاک امنیت مرزها خود از دست بیگانگان اشغال گران هستند .
    • IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 1
      پاسخ
      ولااین دیگه نوبره مگه مقزهم دارن خودشون شجیزی درست کنن بدبختی من فکر میکنم عربستان کاردستی برامدرسه هم میخره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها