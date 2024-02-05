عربستان از تکمیل سامانه پهپادی رزمی این کشور خبر داد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه عربستان سعودی از تکمیل و توسعه سامانه پهپادی نظامی این کشور با نام «سوموم» خبر داد.

سلمان الشثری، رییس هیأت مدیره شرکت «اینترا فناوری، فاش کرد که طراحی سامانه پهپادی «سوموم» توسط یکی از تولیدکنندگان بومی پهپاد در عربستان سعودی تکمیل شده است.

سلمان الشثری در گفت‌وگو با شبکه الاخباریه اعلام کرد که هواپیمای مذکور در نمایشگاه دفاعی ۲۰۲۲ معرفی شد و در آن زمان مدلی بود که برای اولین بار در معرض دید عموم قرار گرفت.

الشثری خاطرنشان کرد که طراحی این پهپاد اکنون تکمیل شده است و مراحل آزمایش این هواپیما آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هواپیمای «سوموم» یکی از سامانه‌های مورد نیاز بازار داخلی، منطقه‌ای و بین المللی به شمار می‌رود افزود: این هواپیما در ارتفاع تقریبی ۵۰ هزار پایی پرواز می‌کند و قابلیت حمل مقادیر زیادی سلاح را دارد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵ وارد خدمت شود.

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