بهرمندی ۹۲ درصد جمعیت روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز

جهانبخش سلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قبل از انقلاب هیچ شهر و روستایی در استان چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز بهره‌مند نبود و کل نعمت گاز در استان ما هدیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب است.

وی با اشاره به گازرسانی ۱۰۰ درصدی برای جمعیت شهری این استان تصریح کرد: ۴۳ شهر، چهارمحال و بختیاری همه از نعمت گاز بهره‌مند هستند و ۹۲ درصد جمعیت روستایی در حال حاضر از نعمت گاز بهره‌مند می‌باشند، از ۶۴۰ روستای با قابلیت گازرسانی در استان، ۵۸۰ روستا گازرسانی شده و ۴۴ روستا در دستور کار برای گازرسانی داریم.

سلیمیان در ادامه افزود: روستاهایی که برای گازرسانی در دستور کار هستند مرزی و سخت‌گذر بوده و برای روستاهای مرزی‌تر و سخت‌گذرتر به دنبال اخذ مجوزها برای گازرسانی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب، ۷۵ درصد سبد انرژی کشور و استان گاز است یعنی تأمین انرژی تمام شهرک‌های صنعتی، تمام صنایع بزرگ و تمام گلخانه‌های جدید تأسیس در استان که پا به عرصه تولید گذاشته‌اند، از طریق گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نباید منکر زحمات دستگاه‌های دیگر بود، شرکت نفت همچنین به‌عنوان یک شرکت پشتیبان برای زمان‌های راه‌اندازی نسبت به تأمین سوخت مایع برای زمان‌های ذخیره‌سازی هم اقداماتی انجام داده است.

وی با اشاره به فعالیت جایگاه‌های CNG در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ۴۳ جایگاه CNG در استان فعال است که جایگزین پمپ‌های بنزین هستند و سوخت خودروهای دوگانه‌سوز را تأمین می‌کنند، این در حالی است که انرژی غالب تمامی شهرک‌های صنعتی دایر در استان هم، گاز است و ما برای تأمین بی عیب و نقص این انرژی توانمان را به کار گرفته‌ایم.

سلیمیان یادآور شد: جمعیت ۹۷ درصدی استان در شهرها و روستاها کاملاً از گاز بهره‌مند هستند و خدمات گازرسانی و پشتیبانی به‌صورت شبانه‌روزی از طریق گازبان‌ها صورت می‌گیرد.